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Музичний продюсер Nirvana виграв великий турнір з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 червня, 18:53
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Стівен Альбіні виявився найкращим у змішаному івенті H.O.R.S.E на Світовій серії покеру
Стівен Альбіні виграв другий у кар'єрі браслет WSOP
Стівен Альбіні виграв другий у кар'єрі браслет WSOP

Турніри Світової серії покеру підкорюють не лише професійні гравці. Золоті браслети також підкоряються аматорам або відомим особам з інших областей.

Так, на івенті №32 у дисципліні H.O.R.S.E на цій WSOP тріумфував музичний продюсер Стівен Альбіні. Хлопець володіє власною студією звукозапису та допомагав у створенні пісень для багатьох відомих виконавців, наприклад, Nirvana.

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Альбіні не побоявся витратити 1500 доларів бай-іну і в результаті обійшов понад сімсот опонентів у змішаному турнірі. Для Стівена ця перемога стала другою на Світових покерних серіях. У 2018 році американець тріумфував в івенті із Семикартковим Стадом.

До речі, у тому ж турнірі з H.O.R.S.E у призи потрапив українець Павло Векслер. Уродженець Криму фінішував на 189 місці, що дозволило йому підняти 2,6 тисячі доларів.

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Результати фінального столу турніру WSOP H.O.R.S.E:

  1. Стівен Альбіні – 196 тис. доларів
  2. Джеймс Морган – 121,1 тис. доларів
  3. Джейсон Далі – 85,9 тис. доларів
  4. Річард Баї – 61,8 тис. доларів
  5. Кайл Ломан – 45,2 тис. доларів
  6. Петер Браунштейн – 33,5 тис. доларів
  7. Едді Ватару – 25,2 тис. доларів
  8. Тамон Накамура – 19,3 тис. доларів
  9. Девід Вільямс – 15 тис. доларів

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