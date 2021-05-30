Лас-Вегас переможений! Боснійський геній покеру заробив вже більше мільйона за 2021 рік

Алі Імсіровіч набирає хід, вигравши п'ятий великий турнір за цей рік. Боснієць став переможцем змагання покеристів у Лас-Вегасі та заробив 200 тисяч доларів

Алі ІмсІрович (справа) / Фото: Poker Central

На вихідних в казино "Venetian" в Лас-Вегасі пройшов турнір хайроллерів, який зібрав 77 учасників в офлайн-режимі. У МТТ з бай-іном в 10 тисяч доларів взяли участь багато відомих покеристів, серед яких були Даніель Неграну, Ерік Сайдел, Алекс Фокс, Біл Клайн, Нік Петранджело, Алі Імсіровіч та інші.

Втім, до фінального столу вдалося дістатися лише боснійцю, який в результаті і виграв турнір. В хедз-апі Алі змагався з Шоном Деніелсом з США, проте американець довго не протримався проти висхідної зірки покеру, який виграв вже п'ятий турнір в цьому році.

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В результаті Імсіровіч заробив 200 тисяч доларів і довів свій дохід за 2021 рік до солідної суми в 1,3 мільйона доларів. За версією Thehendonmob, Імсіровіч піднявся на 81 позицію найбагатших покеристів за весь час. Відзначимо також, що срібний призер турніру Деніелс заробив 146,3 тисячі доларів, а третім став південнокореєць Кюнг Мін Лі з доходом 100,1 тисячі американських одиниць.