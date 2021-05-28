Мистецтво покерної дуелі: основні поради для початківців при грі в хедз-ап

Досвідчені покеристи відзначають, що гра в хедз-ап є особливим мистецтвом і називають її "справжнім покером". Однак для новачків різке занурення в гру один на один небезпечно.

Джон Сінн та Тоні Майлс після 10-годинної дуелі в хедз-ап / Фото: Твіттер PokerNews

Хедз-ап – важлива і багато в чому навіть визначальна частина покеру. Гра в такому форматі вимагає граничної концентрації і вміння швидко читати суперника і реагувати на його дії. Поговоримо про основні аспекти хедз-апу.

Що ж це таке? Хедз-ап є певним форматом гри в покер, коли за столом залишаються лише двоє гравців. Він може бути як первинним, коли за стіл сідають лише двоє гравців, так і виникнути протягом розіграшу однієї руки. Існує думка, що це одна з найскладніших дисциплін в покері, адже вона вимагає детального вивчення суперника. Гравцеві потрібно вивчати його дії при кожній роздачі, відстежувати його блеф і ризики та передбачати подальші дії.

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У свою чергу, самому гравцеві потрібно бути більш непередбачуваним, адже противник також буде його "читати" і на основі цієї інформації будувати свою стратегію. Крім того, допомогти досягти успіху в хедз-апі може широкий діапазон рук. Гравцеві потрібно зрозуміти, що ймовірність перемоги в розіграші зі старшою картою в хедз-апі куди вище, ніж при класичному розіграші з трьома і більше гравцями за столом. За статистикою, кожна пара на руках на 80% гарантує учаснику перемогу в розіграші.

Також експерти радять агресивніше грати в позиції дилера, коли ваш суперник змушений робити перший хід. Отримавши на флопі пару, стріт-дро або, наприклад, флеш-дро, підвищуйте ставку, щоб змусити суперника скинути карти. Крім того, блеф в хедз-апах також вітається, проте важливо не перестаратися з ним. Особливо, якщо ваш опонент не менш агресивний, ніж ви. Якщо ж у вас немає розумної комбінації на флопі або терні, не варто блефувати, адже суперник може не повірити вам.

Ну і наостанок. Для новачка важливо обережно грати в хедз-апі та не виділяти більше 5% від свого банкроллу23 (загальної кількості грошей, виділених для гри в покер). Будь-яка помилка і зменшення вашого стека призведе до того, що ваш суперник стане явним фаворитом дуелі.