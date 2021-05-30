Лас-Вегас повержен! Боснийский гений покера заработал уже более миллиона за 2021 год

Али Имсирович набирает ход, выиграв пятый крупный турнир за этот год. Босниец стал победителем соревнование покеристов в Лас-Вегасе и заработал 200 тысяч долларов

Али Имсирович (справа) / Фото: Poker Central

На выходных в казино "Venetian" в Лас-Вегасе прошел турнир хайроллеров, который собрал 77 участников в офлайн-режиме. МТТ с бай-ином в 10 тысяч долларов собрал многих известных покеристов, среди которых были Даниэль Негреану, Эрик Сайдел, Алекс Фоксен, Бил Клайн, Ник Петранджело, Али Имсирович и другие.

Впрочем, до финального стола удалось добраться лишь боснийцу, который в итоге и выиграл турнир. В хедз-апе Али сразился с Шоном Дэниелсом из США, однако американец долго не продержался против восходящей звезды покера, который выиграл уже пятый турнир в этом году.

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В итоге Имсирович заработал 200 тысяч долларов и довел свой доход за 2021 год до солидной суммы в 1,3 миллиона долларов. По версии Thehendonmob, Имсирович поднялся на 81 позицию самых богатых покеристов за все время. Отметим также, что серебряный призер турнира Дэниелс заработал 146,3 тысячи долларов, а третьим стал южнокореец Кюнг Мин Ли с доходом 100,1 тысяча американских единиц.