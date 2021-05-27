100 тисяч на кону! У відомому казино Лас-Вегаса запланований турнір хайроллерів

А вже у вересні пройде найдорожчий турнір з покеру з бай-іном в 300 тисяч доларів!

Казино «Venetian» у Лас-Вегасі / Фото: Cardschat

У четвер в Лас-Вегасі стартує серія офлайн-турнірів серед хайроллеров. Топ-події стануть частиною великого покерного туру, створеного одним з відомих покер-румів. Турнір пройде 27-29 травня в одному з найпопулярніших казино Лас-Вегаса "Venetian".

Бай-іни складуть від 10 до 25 тисяч доларів. Протягом Годар буде проведено 150 турнірів, а на цей час заплановано три хайролл-турніру. Найкращі гравці отримають очки у спеціальний лідерборд. З його допомогою організатор визначить чемпіона світу, якого чекає грошовий приз у 100 тисяч доларів.

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Зараз лідером таблиці є американський покерист боснійського походження Алі Імсіровіч, який у 2018 році став чемпіоном турнірної серії Poker Masters. Відзначимо, що у вересні буде проведено найдорожчий івент для хайроллерів з бай-іном в 300 тисяч доларів.