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З кіберспорту на пенсію через покер. Знаменитий Даг Полк святкує свій день народження

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
16 грудня, 21:25
В закладинки
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Американський хайролер встиг залишити яскравий слід за покерним столом, однак останнім часом воліє грати для хобі
Дуглас Полк зробив собі гучне ім'я у покері
Дуглас Полк зробив собі гучне ім'я у покері / Фото: Instagram Дага Полка

Сьогодні свій день народження святкує один із найкращих хедз-ап гравців в історії Дуглас Полк. Американцю виповнюється 33 роки, а він уже встиг піти на покерну пенсію.

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Уродженець Пасадени навчався в університеті Північної Кароліни, проте вирішив залишити навчання заради кар'єри за овальним столом. При цьому перед цим Даг показав себе у кіберспорті.

Полк був затятим гравцем у Warcraft 3 . Хлопець ще зі шкільних років вирізнявся гідними результатами у світі американських геймерів і навіть брав участь у World Cyber Games . Однак все це залишилося в дитинстві, а з собою в життя покеру взяв лише відповідний нік – WCGRider .

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У покері американець зарекомендував себе одним з найкращих гравців віч-на-віч. З 2009 року хлопець швидко піднявся за лімітами 2/4 доларів на 50/100. А з 2011 року Полк став дедалі частіше з'являтися на великих офлайн-серіях.

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За свою кар'єру він встиг виграти три золоті браслети WSOP (2014, 2016, 2017). Останній із них дозволив Полку оформити бесткеш – 3,6М. Загалом же за весь час Даг заробив на покері 9,4 мільйона доларів, майже входячи до ТОП-100 найуспішніших гравців.

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У 2015 році WCGRider взяв участь у цікавому челенджі. Гравець виступав за команду у покерному хедз-ап протистоянні із ботом Claudico. Разом із ним також грали Донг Кім, Бйорн Лі та Джейсон Ліс.

Кожен із них зіграв проти покерного бота по 20 тисяч роздач і в результаті в сумі виграли 732 тисячі (з них 213К на рахунку Полку). Пізніше хлопець створив свою покерну школу Upswing Poker, яку зараз активно займається.

Піти на пенсію Даг вирішив у 2018 році, проте зрідка гравець все ж таки з'являвся на виставкових івентах. Наприклад, на початку цього року Полк викликав на хедз-ап Даніеля Негреану і здолав його за 25 тисяч роздач, оформивши прибуток у 1,2 мільйона доларів.

WCGRider часто потрапляв у конфліктні ситуації, але цього року став більш відкритим до покерного ком'юніті. Полк активно запрошує на подкасти знаменитостей. Можливо, вплинула недавня весілля з подругою на ім'я Кейтлін . Після оформлення стосунків кілька переїхала з Лас-Вегаса до Остіна.

Даг Полк и Кейтлин поженились на Гавайях

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