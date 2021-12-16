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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Из киберспорта на пенсию через покер. Знаменитый Даг Полк празднует свой день рождения

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
16 декабря, 21:25
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Американский хайроллер успел оставить яркий след за покерным столом, однако в последнее время предпочитает играть для хобби
Дуглас Полк сделал себе громкое имя в покере
Дуглас Полк сделал себе громкое имя в покере / Фото: Instagram Дага Полка

Сегодня свой день рождения празднует один из лучших хедз-ап игроков в истории Дуглас Полк. Американцу исполняется 33 года, а он уже успел уйти на покерную пенсию.

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Уроженец Пасадены обучался в университете Северной Каролины, однако решил бросить учебу ради карьеры за овальным столом. При этом перед этом Даг показал себя в киберспорте.

Полк был заядлым игроком в Warcraft 3. Парень еще со школьных лет выделялся достойными результатами в мире американских геймеров и даже участвовал в World Cyber Games. Однако все это осталось в детстве, а с собой в покерную жизнь взял лишь соответствующий ник – WCGRider.

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В покере американец зарекомендовал себя одним из лучших игроков один на один. С 2009 года парень быстро поднялся по лимитам 2/4 долларов на 50/100. А с 2011 года Полк стал все чаще появляться на крупных офлайн-сериях.

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За свою карьеру он успел выиграть три золотых браслета WSOP (2014, 2016, 2017). Последний из них позволил Полку оформить бесткэш – 3,6М. Всего же за все время Даг заработал на покере 9,4 миллиона долларов, почти входя в ТОП-100 самых успешных игроков.

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В 2015 году WCGRider принял участие в интересном челлендже. Игрок выступал за команду в покерном хедз-ап противостоянии с ботом Claudico. Вместе с ним также играли Донг Ким, Бйорн Ли и Джейсон Лис.

Каждый из них сыграл против покерного бота по 20 тысяч раздач и в результате в сумме выиграли 732 тысячи (из них 213К на счету Полка). Позже парень создал свою покерную школу Upswing Poker, которой сейчас активно занимается.

Уйти на пенсию Даг решил в 2018 году, однако изредка игрок все же появлялся на выставочных ивентах. К примеру, в начале этого года Полк вызвал на хедз-ап Даниэля Негреану и одолел его за 25 тысяч раздач, оформив прибыль в 1,2 миллиона долларов.

WCGRider нередко попадал в конфликтные ситуации, однако в этом году стал более открытым к покерному комьюнити. Полк активно приглашает на подкасты знаменитостей. Возможно, повлияла недавняя свадьба с подругой по имени Кейтлин. После оформления отношений пара переехала из Лас-Вегаса в Остин.

Даг Полк и Кейтлин поженились на Гавайях

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