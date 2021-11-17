Поплавав із черепахою на Гаваях: скандальний Даг Полк одружився з красунею (фото)

Американський покерист вирішив узаконити свої стосунки з дівчиною на ім'я Кейтлін, з якою зустрічається вже довгі роки

Даг Полк та Кейтлін одружилися на Гаваях / Фото: Instagram Дага Полка

Останнім часом скандальний покерист Даг Полк зник із публічного простору. Американець рідко записував звичні подкасти, а його останні призові у живих турнірах датовані аж 2017 роком.

Нещодавно все ж таки стала відома причина відсутності гравця. Як виявилося, Даг готувався до весілля, яке днями зіграв зі своєю подругою Кейтлін.

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Пара провела церемонію на Гавайських островах разом із друзями та близькими родичами. Після весілля родина Полків вирушила у медовий місяць, а потім планує повернутися до Техасу до нового будинку.

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Даг та Кейтлін вирішили змінити звичний галасливий Лас-Вегас і вибрали собі затишне містечко у тихішому штаті. Що ж до кар'єри Полку, то поки що він її планує будувати на хедз-ап челенджах, де вважається справжнім майстром.

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У лютому американець вдало відіграв дуель проти Даніеля Негреану, вигравши у канадця 1,2 мільйона доларів. А влітку Даг покликав на битву. найбагатшого покериста в історії Бріна Кенні.

До речі, у 2017 році Полк звинуватив Тома Двана у шахрайстві на ставках, а також кинув йому виклик у хедз-ап баттл на 5 мільйонів. Втім, опонент проігнорував випади Дага. Зазначимо, що за свою кар'єру Полк заробив 9,4 мільйона доларів, а також виграв три браслети WSOP.