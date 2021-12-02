Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Король вечірок та оголена модель. Хто з відомих гравців святкує день народження у грудні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 грудня, 15:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До вашої уваги – список грудневих іменинників у покерному світі
Іменинники грудня
Іменинники грудня / Фото: Getty Images

Стартував останній місяць 2021 року. У грудні на нас чекає багато свят, а також днів народження відомих покеристів. До вашої уваги – список покерних іменинників грудня.

6 грудня – Ден Харрінгтон (США)

Реклама

Дэн Харрингтон

Уродженець американського Кембриджу виграв два золоті браслети WSOP у 90-ті і входить до ТОП-200 найуспішніших покеристів в історії. Загальний дохід Дена від покеру становить 6,6 мільйонів доларів.

7 грудня – Ден Білзерян (США)

Реклама

Епатажний бізнесмен є зіркою соцмереж, а покер використовує для розваги і свого піару. Гравець з вірменським корінням постійно постить у Instagram фотографії з апетитними красунями і вже встиг зібрати 32 з лишком мільйона фоловерів.

8 грудня – Антоніо Есфандіарі (США)

Реклама

Антонио Эсфандиари выиграл браслет WSOP Circuit

Іранець з американським громадянством є одним із найуспішніших гравців в історії, заробивши за кар'єру майже 28 мільйонів. Антоніо аж 50 разів виходив у призи на турнірах WSOP та взяв чотири браслети. На одному з них, у 2012 році, Есфандіарі підняв найбільший виграш в історії (18,3 мільйона), який пізніше перебив лише Брін Кенні.

13 грудня – Патрік Антоніус (Фінляндія)

Патрік є колишнім тенісистом, який через травму закінчив кар'єру та зосередився на покері. Антоніус віддає перевагу онлайн і вже встиг виграти 12 мільйонів за овальним столом, входячи до ТОП-80 за цим показником.

13 грудня – Пітер Істгейт (Данія)

What Ever Happened To Peter Eastgate? – Where He Is Now

Кар'єра Істгейта не дуже насичена. Дев'ять зі своїх 11 мільйонів Пітер виграв на турнірі WSOP у 2008 році, а всього на Світовій серії чотири рази опинявся в ITM. Тим не менш, це не заважає данцю займати 84 місце в списку найуспішніших покеристів.

28 грудня – Татьяна Пасаліч (Хорватія)

Тетяна є більше ведучою та блогером, а також фотомоделлю, але іноді й сама балує себе грою в покер. Уродженка Боснії лише двічі у кар'єрі потрапляла у призи на великих турнірах. Тим не менш, її популярність у світі покеру вкрай висока.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти