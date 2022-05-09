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Італієць виграв топовий турнір у Монако і забрав рекордні для себе 850 тисяч

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 травня, 16:01
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Джанлука Сперанца став чемпіоном івента хайролерів на EPT Monte Carlo та оформив свій бест-кеш
Джанлука Сперанца виграв турнір хайролерів на EPT Monte Carlo
Джанлука Сперанца виграв турнір хайролерів на EPT Monte Carlo

Добігла кінця велика серія Європейського покерного туру EPT Monte Carlo. Минулої ночі визначився переможець Main Event, де у призах опинилися двоє українців

Також завершився івент №36 для хайролерів. Попри чималий бай-ін 25 тисяч доларів, турнір зібрав аж 132 входи, сформувавши призовий фонд у 4,3 мільйона євро.

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У призах було 27 покеристів, а переможцем став італієць Джанлука Сперанца. У хедз-апі гравець здолав суперника з Франції Бруно Лопеса та оформив свій бест-кеш – 853 тисячі євро.

Раніше максимальним успіхом Джанлуки було друге місце на Main Event WSOP Europe у 2017 році. Загалом за кар'єру покериста італієць заробив 4,5 мільйона доларів.

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Результати фінального столу EPT Monte Carlo NLH High Roller:

  1. Джанлука Сперанца – 853 тис. євро
  2. Бруно Лопес – 703,9 тис. євро
  3. Дімітар Данчев – 427,7 тис. євро
  4. Мартін Чучор – 329 тис. євро
  5. Байрон Каверман – 253,1 тис. євро
  6. Родріго Сейджі – 194,6 тис. євро
  7. Жан-Ноель Торель – 162,1 тис. євро
  8. Маніг Льозер – 135,1 тис. євро
  9. Стів О'Дваєр – 112,6 тис. євро

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