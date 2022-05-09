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Вдало з'їздив до Монако: бразилець став мільйонером завдяки покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 травня, 11:06
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Марсело Сімоес став першим представником Бразилії, який зумів тріумфувати на Головній події Європейського туру покеру
Марсело Сімоес виграв Головну подію EPT Monte Carlo
Марсело Сімоес виграв Головну подію EPT Monte Carlo / Фото: Pokeroff

Минулої ночі в Монако добігла кінця серія Європейського покерного туру. На EPT Monte Carlo було відіграно Main Event, що зібрав аж 747 входів по 5,3К бай-іну.

Загальний призовий фонд склав 5,2 мільйона євро, які були розділені 159 найкращих гравців. Серед них виявилося й двоє українців.

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Артем Касідін посів 59 місце і заробив 13,7 тисячі євро. Трохи довше протримався Павло Векслер, який виявився 55-м і виграв 16,4К.

Переможцем Головної події вперше в історії став гравець із Бразилії. Найкращим гравцем виявився Марсело Сімоес, який входить до когорти найуспішніших покеристів із цієї країни.

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Сімоес вийшов другим за фінальний стіл і, починаючи з 6-макс, почав успішно тиснути опонентів. У підсумку фіналка тривала 10 годин, а Марсело у хедз-апі здолав данця Мортена Хвама.

Перемога в івенті принесла гравцеві майже мільйон євро та стала бест-кешем для бразильця. Загалом підприємець із Ріо-де-Жанейро заробив на покері 1,76 мільйона доларів.

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Результати фінального столу EPT Monte Carlo Main Event:

  1. Марсело Сімоес – 939 тис. євро
  2. Мортен Хвам – 564,6 тис. євро
  3. Драгос Трофімов – 397,5 тис. євро
  4. Хайме Альварес – 298,7 тис. євро
  5. Хьюго Пінгрей – 228,4 тис. євро
  6. Еркан Сунмез – 167 тис. євро
  7. Рамон Колільяс – 125,4 тис. євро
  8. Яннік Кардо – 89,7 тис. євро
  9. Алехандро Ромеро – 69,9 тис. євро

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