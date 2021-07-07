Хельмут та Негреану залишилися позаду: визначився шостий володар браслета WSOP Online 2021

Тайлер Денсон зумів підняти майже 200 тисяч завдяки перемозі у великому івенті Світової серії покеру

Тайлер Денсон - переможець шостого турніру Світової серії покеру онлайн / Фото: Pocketfives

У вівторок завершився шостий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Вчора ж пройшов івент Deepstack з Безлімітного Холдему з бай-іном 2000 доларів. У ньому взяли участь 312 гравців, серед яких були і відомі покеристи Філ Хельмут, Даніель Негреану та Кріс Мурман. Однак всі вони безславно залишили турнір. Кріс зайняв 294 місце, PokerBrat пішов 83-м, а канадський хайролер – 77-м.

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Переможцем же несподівано став скромний американський покерист Тайлер Денсон з ніком ShipTheShip. Хлопець вийшов чіплідером за фінальний стіл та практично з кожною роздачею підвищував свій стек, впевнено дійшовши до перемоги і свого першого браслета.

Тріумф дозволив Тайлеру підняти аж 175 тисяч доларів, хоча до цього його найбільшими призовими були 37К за 245 місце на Головній події WSOP 2013 року. До слова, на фінальному відрізку Денсон випередив в тому числі й Бена Ю, який є триразовим володарем золотих браслетів Світової серії покеру.

Результати фінального столу WSOP Online Event #6: