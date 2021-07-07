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Хельмут и Негреану остались позади: определился шестой обладатель браслета WSOP Online 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
7 июля, 16:05
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Тайлер Денсон сумел поднять почти 200 тысяч благодаря победе в крупном ивенте Мировой серии покера
Тайлер Денсон - победитель шестого турнира Мировой серии покера онлайн
Тайлер Денсон - победитель шестого турнира Мировой серии покера онлайн / Фото: Pocketfives

Во вторник завершился шестой ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыграет 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Вчера же прошел ивент Deepstack по Безлимитному Холдему с бай-ином 2000 долларов. В нем приняли участие 312 игроков, среди которых были и известные покеристы Фил Хельмут, Даниэль Негреану и Крис Мурман. Однако все они бесславно покинули турнир. Крис занял 294 место, PokerBrat ушел 83-м, а его канадский хайроллер – 77-м.

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Победителем же неожиданно стал скромный американский покерист Тайлер Денсон с ником ShipTheShip. Парень вышел чиплидером за финальный стол и практически с каждой раздачей повышал свой стек, уверенно дойдя до победы и своего первого браслета.

Триумф позволил Тайлеру поднять аж 175 тысяч долларов, хотя до этого его крупнейшими призовыми были 37К за 245 место на Главном событии WSOP 2013 года. К слову, в финальном отрезке Денсон опередил, в том числе, и Бена Ю, который является трехкратным обладателем золотых браслетов Мировой серии покера.

Результаты финального стола WSOP Online Event #6:

  1. Тайлер Денсон (США) – 175,7 тыс. долларов
  2. Стивен Келли (США) – 108,2 тыс. долларов
  3. Бен Ю (США) – 73,9 тыс. долларов
  4. Деметриос Петру (США) – 51,4 тыс. долларов
  5. Ал Риккобоно (США) – 36,4 тыс. долларов
  6. Джеффри Шварц (США) – 26,3 тыс. долларов
  7. Дэвид Дибернарди (США) – 19,3 тыс. долларов
  8. Кеннет Нери (США) – 14,5 тыс. долларов
  9. Майкл Дайер (США) – 11,1 тыс. долларов

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$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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5
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