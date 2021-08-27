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Тривале голодування допомогло литовцеві підняти майже 400 тисяч на покері

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 серпня, 16:15
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Антанас Гуога, відомий під ім'ям Тоні Джі, два тижні вживав лише воду, а вчора виграв турнір на Кіпрі
Тоні Джі не їв два тижні, що дозволило йому виграти покерний турнір
Тоні Джі не їв два тижні, що дозволило йому виграти покерний турнір / Фото: Pokernews

В понеділок на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

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Вчора завершився третій івент в дисципліні Short Deck. 30 гравців внесли по серйозному бай-іну – 25 тисяч доларів. Його переможцем став литовський покерист Антанас Гуога, відомий під псевдонімом Тоні Джі.

Фінальний стіл з шести осіб тривав майже 5 годин. Тоні кілька разів пропонував поділ опонентам, проте вони відмовлялися і в підсумку опинилися позаду литовця. Серед них були досвідчені Роберт Флінк, Кріс Брюер та Санті.

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Це перші призові Тоні з 2019 року. Досягти такого успіху литовцеві допомогло... голодування! До недавнього часу прибалт два тижні сидів на одній воді.

Лише кілька днів тому він знову став поступово їсть. Втім, по ходу турніру дозволяв собі хіба що чай з лимоном або курячий бульйон.

Результати фінального столу SHRBE Event #3 No Limit Short Deck Hold'em:

  1. Антанас Гуога – 382,5 тис. доларів
  2. Кріс Брюер – 247,5 тис. доларів
  3. Роберт Флінк – 168,7 тис. доларів
  4. Санті – 123,7 тис. доларів
  5. Пол Фуа – 90 тис. доларів
  6. Даніель Танг – 67,5 тис. доларів

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