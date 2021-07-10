Дике невезіння позбавило Сема Соверела змоги виграти покерний турнір в Лас-Вегасі (відео)

Ділан Лінде зумів скористатися невдалими рішеннями американського хайролера і здобути перемогу у третьому івенті PokerGo Cup

Ділан Лінде виграв третій івент на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Позавчора стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup, що проходить в одному з казино Лас-Вегаса. Першим з восьми чемпіонів серії став Алекс Фоксен, який здолав у хедз-апі івенту Шона Перрі. А вчора Алі Імсіровіч зумів впевнено перемогти суперників у другому івенті.

Третім чемпіоном серії став уродженець Айдахо Ділан Лінде, який випередив 52-х суперників. Американець, який проживає в Канаді, сідав за фінальний стіл лише з четвертим стеком. Впевненим фаворитом був Сем Соверел, проте одна роздача істотно знизила його банк. Американець з АК невдало підтримав ставку Білла Кляйна в олл-ін, у якого сиділа пара тузів.

Проте Сем зумів протриматися до хедз-апу, вибивши з фінального столу Кері Катца, Серхі Рейксача і помстившись тому таки Біллу Кляйну. У вирішальній дуелі проти Лінде у Соверела була потрійна перевага в стеці, однак знову ж дві невдалі роздачі підкосили Сема.

Спочатку Ділан вдало пішов в олл-ін, відігравши у Соверела більшу частину банку завдяки лише двом парам. А в останній роздачі Сем відчайдушно пішов ва-банк з А3 і суперник з тузом та "десяткою" без проблем добив американця. Перемога дозволила Лінде вийти в лідери серії PokerGo Cup. Набравши 255 очок, американець залишив позаду себе Алі Імсировича та Алекса Фоксена.

Підсумки третього турніру PokerGo Cup: