Дикое невезение не позволило Сэму Соверелу выиграть покерный турнир в Лас-Вегасе (видео)

Дилан Линде сумел воспользоваться неудачными решениями американского хайроллера и добыть победу в третьем ивенте PokerGo Cup

Дилан Линде выиграл третий ивент на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Позавчера стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Первым из восьми чемпионов серии стал Алекс Фоксен, одолевший в хедз-апе ивента Шона Перри. А вчера Али Имсирович сумел уверенно обыграть соперников во втором ивенте.

Третьим чемпионом серии стал уроженец Айдахо Дилан Линде, опередивший 52-х соперников. Американец, проживающий в Канаде, садился за финальный стол лишь с четвертым стеком. Уверенным фаворитом был Сэм Соверел, однако одна раздача существенно снизили его банк. Американец с АК неудачно поддержал ставку Билла Кляйна в олл-ин, у которого сидела пара тузов.

Тем не менее Сэм сумел продержаться до хедз-апа, выбив с финального стола Кэри Катца, Серхи Рейксача и отомстив таки Биллу Кляйну. В решающей дуэли против Линде у Соверела было тройное преимущество в стеке, однако опять же две неудачные раздачи подкосили Сэма.

Сначала Дилан удачно пошел в олл-ин, отыграв у Соверела большую часть банка благодаря всего двум парам. А в последней раздаче Сэм отчаянно пошел ва-банк с А3 и соперник с тузом и "десяткой" без проблем добил американца. Победа позволила Линде выйти в лидеры серии PokerGo Cup. Набрав 255 очков, американец оставил позади себя Али Имсировича и Алекса Фоксена.

Итоги третьего турнира PokerGo Cup: