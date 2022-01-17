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Чемпіон світу потрапив у податковий скандал через тріумф у Лас-Вегасі. Чим закінчиться суд?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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17 січня, 14:55
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Канадський покерист Джонатан Дюамель звинувачується у несплаті податку за виграш на WSOP Main Event 2010. Справа дійшла до суду
Джонатан Дюамель влип у податковий скандал
Джонатан Дюамель влип у податковий скандал / Фото: Pokernews

Головний турнір WSOP 2010 був одним із найпопулярніших за всю історію. На нього реєструвалося аж 7319 гравців, що дозволило наростити призовий фонд до 68М доларів.

Його переможцем став канадець Джонатан Дюамель, який здолав у хедз-апі Джона Расенера. За тріумф хлопець отримав 8,9 мільйона доларів. Проте той виграш у результаті приніс Дюамелю безліч проблем із податками.

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Річ у тім, що згідно із законодавством Канади податок від виграшу в покер не передбачено, якщо гравець займається ним непрофесійно. Саме на це вирішив послатись Джонатан, коли відмовився виплачувати державі 960 тисяч доларів.

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На думку Дюамеля, він зумів досягти успіху виключно завдяки щастю, а професійними навичками він тоді не мав. У результаті справа дійшла до суду.

Розгляд ще не закінчено, однак за даними інсайдерів суд стане саме на бік гравця, оскільки довести його професійне заняття покером вкрай важко.

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Зазначимо, що Дюамель входить до ТОП-40 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за овальним столом понад 18 мільйонів. Щоправда, з 2018 року Джонатан не помітив на великих івентах.

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