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Чемпион мира угодил в налоговый скандал из-за триумфа в Лас-Вегасе. Чем закончится суд?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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17 января, 14:55
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Канадский покерист Джонатан Дюамель обвиняется в неуплате налога за выигрыш на WSOP Main Event 2010. Дело дошло до суда
Джонатан Дюамель влип в налоговый скандал
Джонатан Дюамель влип в налоговый скандал / Фото: Pokernews

Главный турнир WSOP 2010 был одним из самых популярных за всю историю. На него зарегистрировалось аж 7319 игроков, что позволило нарастить призовой фонд до 68М долларов.

Его победителем стал канадец Джонатан Дюамель, одолевший в хедз-апе Джона Расенера. За триумф парень получил 8,9 миллиона долларов. Однако тот выигрыш в итоге принес Дюамелю массу проблем с налогами.

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Дело в том, что согласно законодательству Канады налог от выигрыша в покер не предусмотрен, если игрок занимается им непрофессионально. Именно на это решил сослаться Джонатан, когда отказался выплачивать государству 960 тысяч долларов.

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По мнению Дюамеля, он сумел достичь успеха исключительно благодаря везению, а профессиональными навыками он тогда не обладал. В итоге дело дошло до суда.

Разбирательство еще не закончено, однако по данным инсайдеров суд встанет именно на сторону игрока, поскольку доказать его профессиональное занятие покером крайне трудно.

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Отметим, что Дюамель входит в ТОП-40 самых успешных покеристов в истории, заработав за овальным столом более 18 миллионов. Правда, с 2018 года Джонатан не был замечен на крупных ивентах.

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