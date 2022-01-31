Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⛔ Криваві "протести" 🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Чемпіон світу зіграє у благодійному турнірі з покеру. Що за івент і до чого тут баскетбол

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 12:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
16-разовий переможець WSOP Філ Хельмут зіграє в івенті разом із командою Голден Стейт Уорріорз. Зібрані кошти будуть відправлені на підтримку освіти та молоді
Філ Хельмут виграв черговий браслет WSOP
Філ Хельмут виграв черговий браслет WSOP / Фото: WSOP

Нещодавно Філ Хельмут взяв реванш у Тома Двана у хедз-апі на шоу High Stakes Duel. А вже на початку лютого PokerBrat візьме участь у благодійному івенті.

Турнір буде організовано у Сан-Франциско баскетбольною командою Голден Стейт Уорріорз. Крім Хельмута, участь у ньому візьмуть зірка команди Стефф Каррі, а також персонал клубу.

Реклама

Оказывается, у Стефа Карри всегда были проблемы со зрением – Bank shot – Блоги – Sports.ru

Всі отримані кошти будуть надіслані організації Warriors Community Foundation, метою якої є організація програм підтримки освіти та розвитку молоді. Бай-ін події становитиме 10 тисяч доларів.

Читайте також: Легендарний гравець продає кросівки зі сміття заради благодійності

Реклама

Внески будуть сплачені гравцями зі своїх кишень. Організатори вже заявили, що всі квитки на турнір продано. Цей захід є щорічним для Голден Стейт Уорріорз і пройде восьмий раз поспіль.

Філ Хельмут здобув восьму перемогу на High Stakes Duel
Філ Хельмут здобув восьму перемогу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Зазначимо, що Хельмут є вболівальником баскетбольної команди із Сан-Франциско, нерідко відвідуючи їхні ігри. Крім того, Філ часто бере участь у благодійних турнірах покеру, оскільки поставив собі за мету – згенерувати 100 мільйонів доларів для різних організацій.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти