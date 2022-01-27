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Повернення короля! Філ Хельмут взяв реванш у принципового суперника та виграв 400 тисяч

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 січня, 17:25
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Американський рекордсмен WSOP упевнено переграв Тома Двана на шоу High Stakes Duel, піднявши майже півмільйона. Тепер на опонентів чекає ще один матч
Філ Хельмут здобув восьму перемогу на High Stakes Duel
Філ Хельмут здобув восьму перемогу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Цієї ночі в Лас-Вегасі пройшов супербаттл між двома топовими покеристами. У рамках шоу High Stakes Duel Філ Хельмут та Том Дван билися один з одним у хедз-апі.

Це була друга зустріч опонентів у програмі. Торішнього серпня Дван перервав успішну серію Хельмута на HSD, яка тривала до цього сім поєдинків.

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Саме Тома і вважали фаворитом матчу-реваншу, однак PokerBrat зміг провести роботу над помилками і впевнено взяв гору над суперником. Обидва покеристи заплатили по 200 тисяч доларів бай-іну, а весь банк у підсумку забрав переможець.

Із самого початку Хельмут почав грати агресивно і все частіше підіймав ставки на префлопі. При цьому Філу вдавалося скидати безперспективні роздачі, коли Дван міг би збагатитися.

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tom dwan poker

У вирішальній роздачі Том не стримався і пішов у олл-ін із банком 64 вб, отримавши на руки пару "вісімок". Хельмут відповів з АК і отримав короля на флопі.

Тепер Дван може вимагати реванш, який коштуватиме кожному по 400К, а переможцю дістанеться 800 тисяч. Сам Хельмут упевнений, що матч-реванш відбудеться, оскільки вважає Тома одним із найкращих гравців у покер.

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"Том – один із найбільших гравців світу. Мені подобається використовувати для таких людей термін "природжений гравець у Холдемі". Дван приголомшливий. Я думаю, що таких покеристів на всю планету не більше десяти. І я теж один із них".

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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3
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