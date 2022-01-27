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Возвращение короля! Фил Хельмут взял реванш у принципиального соперника и выиграл 400 тысяч

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 января, 17:25
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Американский рекордсмен WSOP уверенно переиграл Тома Двана на шоу High Stakes Duel, подняв почти полмиллиона. Теперь оппонентов ждет еще один матч
Фил Хельмут добыл восьмую победу на High Stakes Duel
Фил Хельмут добыл восьмую победу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Этой ночью в Лас-Вегасе прошел супербаттл между двумя топовыми покеристами. В рамках шоу High Stakes Duel Фил Хельмут и Том Дван сразились друг с другом в хедз-апе.

Это была вторая встреча оппонентов в программе. В августе прошлого года Дван прервал успешную серию Хельмута на HSD, которая длилась до этого семь поединков.

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Именно Тома и считали фаворитом матча-реванша, однако PokerBrat смог провести работу над ошибками и уверенно взял верх над соперником. Оба покериста заплатили по 200 тысяч долларов бай-ина, а весь банк в итоге забрал победитель.

С самого начала Хельмут начал играть агрессивно и все чаще поднимал ставки на префлопе. При этом Филу удавалось вовремя сбрасывать бесперспективные раздачи, когда Дван мог бы обогатиться.

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tom dwan poker

В решающей раздаче Том не сдержался и пошел в олл-ин с банком 64 бб, получив на руки пару "восьмерок". Хельмут ответил с АК и получил короля на флопе.

Теперь Дван может потребовать реванш, который будет стоить каждому по 400К, а победителю достанется 800 тысяч. Сам Хельмут уверен, что матч-реванш состоится, поскольку считает Тома одним из лучших игроков в покер.

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"Том – один из величайших игроков мира. Мне нравится использовать для таких людей термин "прирожденный игрок в Холдем". Дван потрясающий. Я думаю, таких покеристов на всю планету не больше десяти. И я тоже один из них".

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