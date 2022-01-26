Філ Хельмут – Том Дван: відео онлайн-трансляція дуелі за 400 тисяч доларів

Двоє титулованих покеристів б'ються у рамках телешоу High Stakes Duel за солідний приз. Стежте за хедз-апом разом із нами!

Філ Хельмут та Том Дван проведуть дорогий хедз-ап

Сьогодні вночі відбудеться перший гарячий хедз-ап 2022 року. У рамках шоу High Stakes Duel будуть змагатися Філ Хельмут і Том Дван. Баттл відбудеться в ніч з 26 на 27 лютого у Лас-Вегасі, в студії PokerGo. Початок – о 03:00.

До вашої уваги – пряма трансляція хедз-апу Хельмут – Дван:

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Для опонентів це буде друга дуель. Торішнього серпня Дван здолав Хельмута в хедз-апі з бай-іном 100 тисяч доларів. Він перервав успішну серію PokerBrat на High Stakes Duel.

2021 року Хельмут тричі здолав на шоу Антоніо Есфандіарі, а також здобув три перемоги над Даніелем Негреану. Останнім переможеним опонентом Філа став спортивний журналіст Нік Райт.

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Том Дван є важливим опонентом для Філа. 13 років тому він вивів Хельмута із себе несподіваною перемогою у хедз-апі. Тоді Тому прилетіла "десятка" на терні, що змусило Філа вибухнути.

У серпні минулого року Дван знову виявився сильнішим за Хельмута на High Stakes Duel. Причому, у вирішальній роздачі Том з 93 переїхав суперника з АА, тому що зміг зібрати дві пари

І ось тепер на гравців чекає новий баттл. Кожен із них внесе по 200 тисяч доларів бай-іну, а переможець забере усі 400К . Після цього програвач може вимагати реванш або здатися остаточно. Тоді організатори підберуть переможця нового опонента.