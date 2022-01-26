Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Філ Хельмут – Том Дван: відео онлайн-трансляція дуелі за 400 тисяч доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 10:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Двоє титулованих покеристів б'ються у рамках телешоу High Stakes Duel за солідний приз. Стежте за хедз-апом разом із нами!
Філ Хельмут та Том Дван проведуть дорогий хедз-ап
Філ Хельмут та Том Дван проведуть дорогий хедз-ап

Сьогодні вночі відбудеться перший гарячий хедз-ап 2022 року. У рамках шоу High Stakes Duel будуть змагатися Філ Хельмут і Том Дван. Баттл відбудеться в ніч з 26 на 27 лютого у Лас-Вегасі, в студії PokerGo. Початок – о 03:00.

До вашої уваги – пряма трансляція хедз-апу Хельмут – Дван:

Реклама

Для опонентів це буде друга дуель. Торішнього серпня Дван здолав Хельмута в хедз-апі з бай-іном 100 тисяч доларів. Він перервав успішну серію PokerBrat на High Stakes Duel.

2021 року Хельмут тричі здолав на шоу Антоніо Есфандіарі, а також здобув три перемоги над Даніелем Негреану. Останнім переможеним опонентом Філа став спортивний журналіст Нік Райт.

Реклама

Том Дван є важливим опонентом для Філа. 13 років тому він вивів Хельмута із себе несподіваною перемогою у хедз-апі. Тоді Тому прилетіла "десятка" на терні, що змусило Філа вибухнути.

У серпні минулого року Дван знову виявився сильнішим за Хельмута на High Stakes Duel. Причому, у вирішальній роздачі Том з 93 переїхав суперника з АА, тому що зміг зібрати дві пари

І ось тепер на гравців чекає новий баттл. Кожен із них внесе по 200 тисяч доларів бай-іну, а переможець забере усі 400К . Після цього програвач може вимагати реванш або здатися остаточно. Тоді організатори підберуть переможця нового опонента.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти