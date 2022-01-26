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Фил Хельмут – Том Дван: видео онлайн-трансляция дуэли за 400 тысяч долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 января, 10:46
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Двое титулованных покеристов сразятся в рамках телешоу High Stakes Duel за солидный приз. Следите за хедз-апом вместе с нами!
Фил Хельмут и Том Дван проведут дорогостоящий хедз-ап
Фил Хельмут и Том Дван проведут дорогостоящий хедз-ап

Сегодня ночью состоится первый горячий хедз-ап 2022 года. В рамках шоу High Stakes Duel сразятся Фил Хельмут и Том Дван. Баттл состоится в ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе, в студии PokerGo. Начало – в 03:00.

Вашему вниманию – прямая трансляция хедз-апа Хельмут – Дван:

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Для оппонентов это будет вторая дуэль. В августе прошлого года Дван одолел Хельмута в хедз-апе с бай-ином 100 тысяч долларов. Этим он прервал успешную серию PokerBrat на High Stakes Duel.

В 2021 году Хельмут трижды одолел на шоу Антонио Эсфандиари, а также добыл три победы над Даниэлем Негреану. Последним побежденным оппонентом Фила стал спортивный журналист Ник Райт.

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Том Дван является принципиальным оппонентом для Фила. 13 лет назад он вывел Хельмута из себя неожиданной победой в хедз-апе. Тогда Тому прилетела "десятка" на терне, что заставило Фила взорваться.

В августе прошлого года Дван вновь оказался сильнее Хельмута на High Stakes Duel. Причем, в решающей раздаче Том с 93 переехал соперника с АА, так как смог собрать две пары.

И вот теперь игроков ждет новый баттл. Каждый из них внесет по 200 тысяч долларов бай-ина, а победитель заберет все 400К. После этого проигравший может потребовать реванш или же сдаться окончательно. Тогда организаторы подберут победителю нового оппонента.

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