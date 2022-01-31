Чемпион мира сыграет в благотворительном турнире по покеру. Что за ивент и при чем здесь баскетбол

16-кратный победитель WSOP Фил Хельмут сыграет в ивенте вместе с командой Голден Стейт Уорриорз. Собранные средства отправятся на поддержку образования и молодежи

Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

Недавно Фил Хельмут взял реванш у Тома Двана в хедз-апе на шоу High Stakes Duel. А уже в начале февраля PokerBrat примет участие в благотворительном ивенте.

Турнир будет организован в Сан-Франциско баскетбольной командой Голден Стейт Уорриорз. Помимо Хельмута, участие в нем примут звезда команды Стефф Карри, а также персонал клуба.

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Все вырученные средства будут отправлены организации Warriors Community Foundation, цель которой является организация программ поддержки образования и развития молодежи. Бай-ин события составит 10 тысяч долларов.

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Взносы будут оплачены игроками из своих карманов. Организаторы уже заявили, что все билеты на турнир проданы. Данное мероприятие является ежегодным для Голден Стейт Уорриорз и пройдет в восьмой раз подряд.

Фил Хельмут добыл восьмую победу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Отметим, что Хельмут является болельщиком баскетбольной команды из Сан-Франциско, нередко посещая их игры. Кроме того, Фил часто участвует в благотворительных покерных турнирах, поскольку поставил перед собой цель – сгенерировать 100 миллионов долларов для разных организаций.