Битва за 8 мільйонів уже цієї ночі! Визначилася трійка фіналістів WSOP Main Event

Наближається до кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.
Центральним турніром WSOP є Main Event, який стартував 4 листопада На нього зареєструвалися 6650 гравців, з яких тисяча потрапила до призів.
Завтра визначиться переможець Головної події. У вівторок кількість учасників скоротилася до дев'ятої, а цієї ночі пройшла перша частина фіналки. За її підсумками в гонці залишилися троє – Корай Алдемір з Австрії, Джек Олівер з Великобританії та Джордж Холмс із США.
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Відзначимо, що явним лідером є австрієць, у якого на руках 66% стека (264,6 млн фішок). У свою чергу, у Олівера 77,3К, а у Холмса – 57,4К. Зазначимо, що переможцю дістанеться суперприз у розмірі 8 мільйонів доларів.
Віце-чемпіону дістанеться 4,3 мільйона, а володарю третього місця – 3М. До речі, п'ятеро українців уже фінішували на WSOP Main Event у призах:
- Денис Придвор посів 30 місце (198,5К)
- Павло Векслер зайняв 117 місце (50,9К)
- Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
- Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
- Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)