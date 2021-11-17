Битва за 8 миллионов уже этой ночью! Определилась тройка финалистов WSOP Main Event

Приближается к концу Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.
Центральным турниром WSOP является Main Event, стартовавший 4 ноября. На него зарегистрировались 6650 игроков, из которых тысяча попали в призы.
Завтра определится победитель Главного события. Во вторник количество участников сократилось до девяти, а этой ночью прошла первая часть финалки. По ее итогам в гонке остались трое – Корай Алдемир из Австрии, Джек Оливер из Великобритании и Джордж Холмс из США.
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Отметим, что явным фаворитом является австриец, у которого на руках 66% стека (264,6 млн фишек). В свою очередь, у Оливера 77,3К, а у Холмса – 57,4К. Отметим, что победителю достанется суперприз в размере 8 миллионов долларов.
Вице-чемпиону достанется 4,3 миллиона, а обладателю третьего места – 3М. К слову, пятеро украинцев уже финишировали на WSOP Main Event в призах:
- Денис Придвор занял 30 место (198,5К)
- Павел Векслер занял 117 место (50,9К)
- Алексей Кравчук занял 246 место (38,6К)
- Тарас Манько занял 583 место (27,6К)
- Александр Трохименко занял 687 место (17,5К)