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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Битва за 8 миллионов уже этой ночью! Определилась тройка финалистов WSOP Main Event

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 ноября, 19:50
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Корай Алдемир является явным фаворитом Главного события Мировой серии покера, однако Джек Оливер и Джордж Холмс могут еще побороться
Корай Алдемир, Джек Оливер и Джордж Холмс претендуют на победу в главном турнире года
Корай Алдемир, Джек Оливер и Джордж Холмс претендуют на победу в главном турнире года / Фото: WSOP

Приближается к концу Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

Центральным турниром WSOP является Main Event, стартовавший 4 ноября. На него зарегистрировались 6650 игроков, из которых тысяча попали в призы.

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Завтра определится победитель Главного события. Во вторник количество участников сократилось до девяти, а этой ночью прошла первая часть финалки. По ее итогам в гонке остались трое – Корай Алдемир из Австрии, Джек Оливер из Великобритании и Джордж Холмс из США.

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Отметим, что явным фаворитом является австриец, у которого на руках 66% стека (264,6 млн фишек). В свою очередь, у Оливера 77,3К, а у Холмса – 57,4К. Отметим, что победителю достанется суперприз в размере 8 миллионов долларов.

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Золотой браслет Main Event WSOP

Вице-чемпиону достанется 4,3 миллиона, а обладателю третьего места – 3М. К слову, пятеро украинцев уже финишировали на WSOP Main Event в призах:

  • Денис Придвор занял 30 место (198,5К)
  • Павел Векслер занял 117 место (50,9К)
  • Алексей Кравчук занял 246 место (38,6К)
  • Тарас Манько занял 583 место (27,6К)
  • Александр Трохименко занял 687 место (17,5К)

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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