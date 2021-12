Біженець з Ірану з шиком відзначив день народження у нічному клубі Лас-Вегаса (відео)

Американець іранського походження Антоніо Есфандіарі вирішив не пошкодувати виграних призових, щоб на славу відсвяткувати день народження

Антоніо Есфандіарі любить галасливі вечірки

Минулого тижня Антоніо Есфандіарі відсвяткував день народження. 8 грудня уродженцю Ірану виповнилося 43 роки.

Багато гравців привітали Тоні зі святом. Сам гравець вирішив відзначити іменини по-мажорному. На своїй сторінці в Instagram Есфандіарі показав своє святкування у нічному клубі Лас-Вегаса Marquee.

Покерист зняв тусовку та запальні танці, а також окремо подякував своєму другові-покеристу Джейсону Штраусу за компанію. Есфандіарі зізнався, що ніколи не відчував себе так чудово на свій день народження.

Нагадаємо, що спочатку хлопця звали Амір, проте після втечі з Ірану та облаштування в США вирішив взяти типове американське ім'я. Есфандіарі входить до ТОП-20 найуспішніших гравців в історії покеру, заробивши за овальним столом майже 28 мільйонів.

Антоніо завоював три золоті браслети WSOP, а 2012 року побив рекорд за кількістю призових за турнір. На турнірі The Big One for One Drop Есфандіарі зумів виграти за один раз аж 18,3 мільйона доларів. Пізніше це досягнення побив Брін Кенні – 20,5 млн.