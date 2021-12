Беженец из Ирана с шиком отметил день рождения в ночном клубе Лас-Вегаса (видео)

Американец иранского происхождения Антонио Эсфандиари решил не пожалеть выигранных призовых, чтобы на славу отпраздновать день рождения

Антонио Эсфандиари любит шумные вечеринки

На прошлой неделе Антонио Эсфандиари отпраздновал день рождения. 8 декабря уроженцу Ирана исполнилось 43 года.

Многие игроки поздравили Тони с праздником. Сам же игрок решил отметить именины по-мажорному. На своей страничке в Instagram Эсфандиари показал свое празднование в ночном клубе Лас-Вегаса Marquee.

Покерист заснял тусовку и зажигательные танцы, а также отдельно поблагодарил своего друга-покериста Джейсона Штрауса за компанию. Эсфандиари признался, что никогда не ощущал себя так прекрасно в свой день рождения.

Напомним, что изначально парня звали Амир, однако после бегства из Ирана и обустройства в США принял решение взять типичное американское имя. Эсфандиари входит в ТОП-20 самых успешных игроков в истории покера, заработав за овальным столом почти 28 миллионов.

Антонио завоевал три золотых браслета WSOP, а в 2012 году побил рекорд по количеству призовых за турнир. На турнире The Big One for One Drop Эсфандиари сумел выиграть за раз аж 18,3 миллиона долларов. Позже это достижение побил Брин Кенни – 20,5 млн.