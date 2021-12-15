З бруду до князів: мексиканський фермер несподівано виграв мільйон в онлайн-турнірі

Онлайн-покер продовжує дарувати гравцям море супертурнірів та великі призові. Так, вчора вночі один із покер-румів завершив грандіозний івент Super MILLION$ з бай-іном 10 тисяч доларів.
З коротким стеком за фінальний вийшов мексиканський фермер і один із найсильніших МТТ-гравців Берт Стівенс під ніком Girafganger. Ставки з його перемогу приймалися з коефіцієнтом 24.00. Втім, хлопець зумів витягти себе із скрутного становища.
Читайте також: Українець наробив галасу в казино Лас-Вегаса, ледь не вигравши турнір з покеру
Далі по темі
Особливо Стівенс добре витримував олл-іни від суперників. Спочатку його 77 побили AQ Дворесса, а потім із парою королів (КК) Берт здолав Анатолій Філатова (АК).
Щойно стек мексиканця став одним із лідируючих, хлопець почав грати агресивніше та нападати на чужі великі блайнди. У хедз-ап Girafganger вийшов проти китайського гравця Венчжі Хуанга та виграв у нього кілька великих банків.
Ефектно Берт завершив дуель. Його суперник з одномасними К4 пішов в олл-ін, проте нарвався на пару тузів (АА) у мексиканця. Перемога дозволила Стівенсу заробити 1,1 мільйона доларів.
Результати фінального столу Super MILLION$ Week Main Event:
- Берт Стівенс – 1,1 млн доларів
- Венчжі Хуанг – 873,8 тис. доларів
- Даніель Дворесс – 678,6 тис. доларів
- Артур Мартіросян – 527 тис. доларів
- Свен Йоакім Андерссон – 409,3 тис. доларів
- Джефф Бервік – 317,9 тис. доларів
- progery81 – 246,9 тис. доларів
- Анатолій Філатов – 191,7 тис. доларів
- Деміан Салас – 148,9 тис. доларів