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Історія Антоніо Есфандіарі. Втік з Ірану, справляв потребу за столом та увійшов до історії покеру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 грудня, 20:40
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Уродженець Тегерана знайшов у США свою нову домівку, змінив ім'я та досяг неймовірних успіхів у покері. Знайомимося з "Чарівником" ближче
Антоніо Есфандіарі - легенда світового покеру
Антоніо Есфандіарі - легенда світового покеру / Фото: Академия покера

Сьогодні свій день народження святкує один із найвідоміших гравців в історії покеру. Антоніо Есфандіарі. Хлопець народився в Тегерані 8 грудня 1978 року, тому сьогодні йому виповнюється 43 роки.

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Спочатку Есфандіарі назвали ім'ям Амір. Причиною його зміни став переїзд до США у віці дев'яти років, коли сім'я рятувалася від ісламської революції. Над підлітком постійно жартували через незвичайне ім'я, тому хлопцеві дали звичніше для Каліфорнії.

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Після сварки з батьком Антоніо починає поєднувати навчання з роботою у ресторані, де він уперше й познайомився із картами. Есфандіарі помітив, як бармен показує фокуси і це змусило майбутнього гравця того ж вечора піти в магазин за картами.

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Антонио Эсфандиари выиграл браслет WSOP Circuit

Антоніо займався фокусами по 12 годин на день і до 20 років досягнув професійного рівня в цьому. Паралельно Есфандіарі знайомився з Холдемом, читаючи різноманітну літературу про стратегії гри. Поступово він прогресував і заходив на більші турніри.

Вже у 26 років Антоніо підкорився його перший браслет на WSOP, на турнірі з пот-лімітного Холдему. Загалом іранець виграв три нагороди на Світовій серії покеру. Інші два підкорилися покеристу у 2012 році.

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Один із них увійшов до історії. На турнірі The Big One for One Drop Антоніо зумів у хедз-апі здолати Сема Трікетта і виграв за раз аж 18,3 мільйона доларів, встановивши рекорд за кількістю призових у покері за один турнір.

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Пізніше це досягнення зможе побити лише Брін Кенні, який посів на турнірі Triton Poker Super High Roller Series London друге місце. Саме завдяки розумній дільниці Брін дозволив собі не виграти той турнір, але увійти до історії.

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У 2016 році з Есфандіарі стався найбільший казус у кар'єрі. Із Головної події PCA 2016 його дискваліфікували за серйозне порушення етики. Потім виявилося, що Антоніо прямо за фінальним столом... мочився в пляшку! Точніше, під столом.

За мочеиспускание под столом Эсфандиари дисквалифицирован из PCA 2016 Main Event | Новости покера

Вся справа була в суперечці з Біллом Перкінсом. Покерист поставив на те, що протягом дня жодного разу не сходить до туалету. У перервах він навіть робив спеціальну розминку, щоби стриматися. Пізніше Антоніо вибачився перед покерною спільнотою, заявивши, що виніс уроки з цього парі.

За что дисквалифицировали Эсфандиари из PCA ME 2016?

І все одно Есфандіарі є одним з найуспішніших гравців у покер в історії, займаючи 16 місце у рейтингу покеристів з найбільшим сумарним доходом. За свою кар'єру Антоніо підняв 27,8 мільйони доларів. Щоправда, із 2019 року хлопець не входив у призи на "живих" турнірах.

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