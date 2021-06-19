Без ставок та банку: основні правила гри у Китайський покер "Ананас"

Новий вид покеру спочатку був популярний лише в Азії, однак останнім часом стрімко збирає шанувальників по всьому світу

"Ананас" швидко знаходить нових шанувальників завдяки неординарним правиламиge / Фото: Getty Images

Найпопулярнішими видами покеру є Техаський Холдем та Омаха. Однак останнім часом спостерігається зростання нового неординарного виду гри – Китайського покеру "Ананас".

Правила гри

В "Ананасі" беруть участь дві або три людини, не більше. Кожному на руки видається 13 карт впродовж п'яти вулиць. Їх учасники повинні викласти в три бокси, які є перед кожним з них. У верхньому повинно бути три карти, в середньому і нижньому – по п'ять.

На першій роздачі кожен отримує по п'ять карт. Першим відкриває свої та починає "сортування" гравець за годинниковою стрілкою після батона і так далі. Після цього проходять ще чотири вулиці за таким же сценарієм, однак тепер кожен з гравців отримує по дві карти.

Мета гри – скласти три комбінації (по одній на кожен з боксів). При цьому обов'язково потрібно врахувати, що комбінація в верхньому боксі повинна бути найслабшою з трьох, в середньому – сильніше ніж в першому, а в нижньому – найсильнішою з трьох. Якщо ж послідовність не витримана, то у гравця виявляється "мертва рука" і бали йому не нараховуються.

Нарахування очок

Які ще бали? У цьому міститься, мабуть, головна особливість "ананасу". На відміну від Холдема або Омахи, гравці взагалі не проводять кола торгів. Замість цього за зібрані комбінації учасники отримують бали. У нижній і середній лінії очки нараховуються за комбінації від стріту та вище, а в верхньому боксі кількість балів безпосередньо залежить від номіналу пари або сету. Нижче наведена детальний розпис по балах згідно з американською системою підрахунків. Важливо пам'ятати, що бали нараховуються тільки в разі відсутності "мертвої руки".

ВЕРХНІЙ БОКС

Комбінація Бали 6-6 1 7-7 2 8-8 3 9-9 4 10-10 5 J-J 6 Q-Q 7 K-K 8 A-A 9 2-2-2 10 3-3-3 11 4-4-4 12 5-5-5 13 6-6-6 14 7-7-7 15 8-8-8 16 9-9-9 17 10-10-10 18 J-J-J 19 Q-Q-Q 20 K-K-K 21 A-A-A 22

СЕРЕДНІЙ БОКС

Комбінація Бали Сет 2 Стріт 4 Флеш 8 Фул-хаус 12 Каре 20 Стріт-флеш 30 Роял Флеш 50

НИЖНІЙ БОКС

Комбінація Бали Стріт 2 Флеш 4 Фул-хаус 6 Каре 10 Стріт-флеш 15 Роял Флеш 25

Також гравці отримують бали і за перемогу над суперниками в конкретному боксі. Для цього попарно порівнюються всі гравці спочатку по нижньому боксу (+1 бал гравцеві з більш сильною комбінацією та -1 – з більш слабкою), потім – по середньому і верхньому (також по +/- 1 балу переможцю/програвшому в конкретному боксі). Якщо ж комбінації рівносильні, то жоден з гравців бали не отримує. Відзначимо, що "мертві" руки автоматично програють в цих дуелях іншим опонентам.

Режим "Фантазія"

Якщо гравець примудряється скласти в верхньому боксі "топову" комбінацію (парадам, королів або тузів, а також будь-який сет), то на наступний хід йому надається привілей. Він отримує 14 карт замість 13-ти і в самому кінці розкладає їх на свій розсуд, відкидаючи одну зайву.

При цьому "фантазію" можна отримати повторно, якщо гравець в цьому режимі складає сет у верхньому боксі або ж будь-яку комбінацію від каре і вище в середньому та нижньому боксах. Деякі покер-руми обмежують учасників лише до одного повторення "фантазії", інші ж дозволяють гравцям повторювати цей режим нескінченну кількість разів при дотриманні вище зазначених правил.

Особливості гри

Важливо пам'ятати, що у кожного гравця є дедлайн на розкладку своїх карт. Зазвичай він становить 2 хвилини на всі вулиці + 3 хвилини "тайм-банку" в разі порушення обмеження по часу. Якщо ж гравець не встигає розкласти свої карти, вони розкладаються системою автоматично в порядку їх отримання від нижнього до верхнього боксу.

Для участі в грі учасникам потрібно внести певну кількість кушей, встановлених регламентом івенту. Куші мають свою вартість, завдяки чому і визначаються бай-іни. Для підрахунку результатів набрані бали множаться на куші, які є аналогом блайндов в Холдеме. Вони зростають з кожним рівнем і таким чином формують призові, які гравець виграв/програв за гру.