ПОКЕРДЛЯЧАЙНИКІВ: правила гри у Техаський Холдем

Розповідаємо принципи гри в найпопулярніший вид покеру, етапи розіграшу роздачі та визначення переможця

Покерний стіл з фішками / Фото: Getty Images

Техаський Холдем є найпоширенішим видом покеру на сьогоднішній день. Перед початком гри кожному видається певний стек (кількість фішок, які покерист можемо використовувати за столом), після чого стартує перша роздача. Кожному гравцеві видаються по дві карти лицьовою стороною вниз, після чого з'являються ще п'ять карт в три раунди. Кожен гравець може їх використовувати, щоб зібрати комбінацію. Мета – зібрати найкращу комбінацію з п'яти карт. Всього в грі існує чотири раунди: префлоп, флоп, терн та рівер.

ПРЕФЛОП

Гравці дивляться свої дві карти, після чого починається коло ставок. Два гравці після дилера повинні поставити блайнди (обов'язкові ставки). Перший ставить маленький блайнд (половину від розміру ставки), другий – великий блайнд (всю ставку). Далі гравці по колу вирішують, чи брати участь в руці. Гравець може прийняти ставку і поставити стільки ж фішок (CALL), збільшити розмір ставки (RAISE) або ж скинути карти, відмовившись від гри (FOLD).

ФЛОП

Як тільки всі ставки зрівнялися (або ж гравці скинули карти), відкриваються перші три "загальні" карти. Після цього починається черговий раунд ставок. Першим свій хід робить наступний за годинниковою стрілкою від дилера покерист. У нього є дві опції: пропустити хід і залишитися в грі (CHECK) або зробити ставку (CALL). Скидати карти в такій позиції немає сенсу, адже є опція CHECK. Всі наступні гравці повинні або підтримати цю ставку (CALL), або підняти розмір ставки (RAISE), або скинути карти (FOLD). Гравець також може підняти ставку, яка вже була піднята до нього. Цей хід називається RE-RAISE.

ТЕРН

Після того, як всі гравці зрівняють свої ставки на флопі, з'являється четверта "загальна" карта на столі і механізм ставок повторюється, як на флопі. Знову починає перший гравець по ліву руку від дилера. Коло ставок триває до тих пір, поки всі "активні" гравці не зрівняють свої ставки.

РІВЕР

Останнє коло ставок починається після того, як відкривається остання п'ята карта на столі. Четверте коло ставок нічим не відрізняється від попередніх двох. За його підсумками гравці, що залишилися розкривають карти ("Шоудаун") І весь банк забирає покерист, у якого зібралася найкраща комбінація п'яти карт з семи доступних (5 "загальних" і 2 свої). З описом комбінацій та їх ранжуванням ви можете ознайомитися в окремому матеріалі.

Варто також відзначити, що багато рук ("Рука" – одна роздача в покері) не доходять до останньої стадії. Як тільки в грі залишається один покерист і всі інші скинули карти на різних етапах, роздача припиняється і банк дістається тому "активному гравцеві", який залишився.

Одна гра в покер складається з необмеженої кількості рук. З кожною новою рукою дилером стає наступний за годинниковою стрілкою гравець. Гра проходить до тих пір, поки всі гравці, окрім одного, не програють свій стек і не вийдуть з гри. Закінчення гри для покериста настає після того, як він невдало пішов у ALL-IN (зробив ставку на весь доступний стек) або залишився один за столом з усім банком та став переможцем.