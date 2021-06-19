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Без ставок и банка: основные правила игры в Китайский покер "Ананас"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
19 июня, 12:50
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Новый вид покера изначально был популярен лишь в Азии, однако в последнее время стремительно собирает поклонников по всему миру
"Ананас" быстро находит новых поклонников благодаря неординарным правилам
"Ананас" быстро находит новых поклонников благодаря неординарным правилам / Фото: Getty Images

Самыми популярными видами покера являются Техасский Холдем и Омаха. Однако в последнее время намечается стремительный рост нового неординарного вида игры – Китайского покера "Ананас".

Правила игры

В "Ананасе" принимают участие два или три человека, не более. Каждому на руки выдается 13 карт в течение пяти улиц. Их участники должны выложить в три бокса, которые есть перед каждым из них. В верхнем должно быть три карты, в среднем и нижнем – по пять.

На первой раздаче каждый получает по пять карт. Первым открывает свои и начинает "сортировку" первый игрок по часовой стрелке после баттона и так далее. После этого проходят еще четыре улицы по такому же сценарию, однако теперь каждый из игроков получает по две карты.

Цель игры – сложить три комбинации (по одной на каждый из боксов). При этом обязательно нужно учесть, что комбинация в верхнем боксе должна быть самой слабой из трех, в среднем – сильнее чем в первом, а в нижнем – самой сильной из трех. Если же последовательность не выдержана, то у игрока оказывается "мертвая рука" и баллы ему не насчитываются.

Начисление очков

Какие еще баллы? В этом содержится, пожалуй, главная особенность "Ананаса". В отличие от Холдема или Омахи, игроки вообще не проводят круги торгов. Вместо этого за собранные комбинации участники получают баллы. В нижней и средней линии очки начисляются за комбинации от стрита и выше, а в верхнем количество баллов напрямую зависит от номинала пары или сета. Ниже приведена подробная роспись по баллам согласно американской системе подсчетов. Важно помнить, что баллы начисляются только в случае отсутствия "мертвой руки".

ВЕРХНИЙ БОКС

КомбинацияБаллы
6-61
7-72
8-83
9-94
10-105
J-J6
Q-Q7
K-K8
A-A9
2-2-210
3-3-311
4-4-412
5-5-513
6-6-614
7-7-715
8-8-816
9-9-917
10-10-1018
J-J-J19
Q-Q-Q20
K-K-K21
A-A-A22

СРЕДНИЙ БОКС

КомбинацияБаллы
Сет2
Стрит4
Флеш8
Фулл-хаус12
Каре20
Стрит-флеш30
Роял Флеш50

НИЖНИЙ БОКС

КомбинацияБаллы
Стрит2
Флеш4
Фулл-хаус6
Каре10
Стрит-флеш15
Роял Флеш25

Также игроки получают баллы и за победу над соперниками в конкретном боксе. Для этого попарно сравниваются все игроки сначала по нижнему боксу (+1 балл игроку с более сильной комбинацией и -1 – с более слабой), затем – по среднему и верхнему (также по +/- 1 баллу победителю/проигравшему в конкретном боксе). Если же комбинации равносильны, то ни один из игроков баллы не получает. Отметим, что "мертвые" руки автоматически проигрывают в этих дуэлях другим оппонентам.

Режим "Фантазия"

Если игрок умудряется составить в верхнем боксе "топовую" комбинацию (пара дам, королей или тузов, а также любой сет), то на следующий ход ему предоставляется привилегия. Он получает 14 карт вместо 13-ти и в самом конце раскладывает их по своему усмотрению, отбрасывая одну лишнюю.

При этом "фантазию" можно получить повторно, если игрок в этом режиме складывает сет в верхнем боксе или же любую комбинацию от каре и выше в среднем и верхнем боксе. Некоторые покер-румы ограничивают участников лишь до одного повторения "фантазии", другие же разрешают игрокам повторять этот режим бесконечное количество раз при соблюдении выше указанных правил.

Особенности игры

Важно помнить, что у каждого игрока есть дэдлайн на раскладку своих карт. Обычно он составляет 2 минуты на все улицы + 3 минуты "тайм-банка" в случае нарушения ограничения по времени. Если же игрок не успевает разложить свои карты, они раскладываются системой автоматически в порядке их получения от нижнего к верхнему боксу.

Для участия в игре участникам нужно внести определенное количество кушей, установленных регламентом ивента. Куши имеют свою стоимость, благодаря чему и определяются бай-ины. Для подсчета результатов набранные баллы умножаются на куши, которые являются аналогом блайндов в Холдеме. Они возрастают с каждым уровнем и таким образом формируют призовые, которые игрок выиграл/проиграл за игру.

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