Без ставок и банка: основные правила игры в Китайский покер "Ананас"

Самыми популярными видами покера являются Техасский Холдем и Омаха. Однако в последнее время намечается стремительный рост нового неординарного вида игры – Китайского покера "Ананас".
Правила игры
В "Ананасе" принимают участие два или три человека, не более. Каждому на руки выдается 13 карт в течение пяти улиц. Их участники должны выложить в три бокса, которые есть перед каждым из них. В верхнем должно быть три карты, в среднем и нижнем – по пять.
На первой раздаче каждый получает по пять карт. Первым открывает свои и начинает "сортировку" первый игрок по часовой стрелке после баттона и так далее. После этого проходят еще четыре улицы по такому же сценарию, однако теперь каждый из игроков получает по две карты.
Цель игры – сложить три комбинации (по одной на каждый из боксов). При этом обязательно нужно учесть, что комбинация в верхнем боксе должна быть самой слабой из трех, в среднем – сильнее чем в первом, а в нижнем – самой сильной из трех. Если же последовательность не выдержана, то у игрока оказывается "мертвая рука" и баллы ему не насчитываются.
Начисление очков
Какие еще баллы? В этом содержится, пожалуй, главная особенность "Ананаса". В отличие от Холдема или Омахи, игроки вообще не проводят круги торгов. Вместо этого за собранные комбинации участники получают баллы. В нижней и средней линии очки начисляются за комбинации от стрита и выше, а в верхнем количество баллов напрямую зависит от номинала пары или сета. Ниже приведена подробная роспись по баллам согласно американской системе подсчетов. Важно помнить, что баллы начисляются только в случае отсутствия "мертвой руки".
ВЕРХНИЙ БОКС
|Комбинация
|Баллы
|6-6
|1
|7-7
|2
|8-8
|3
|9-9
|4
|10-10
|5
|J-J
|6
|Q-Q
|7
|K-K
|8
|A-A
|9
|2-2-2
|10
|3-3-3
|11
|4-4-4
|12
|5-5-5
|13
|6-6-6
|14
|7-7-7
|15
|8-8-8
|16
|9-9-9
|17
|10-10-10
|18
|J-J-J
|19
|Q-Q-Q
|20
|K-K-K
|21
|A-A-A
|22
СРЕДНИЙ БОКС
|Комбинация
|Баллы
|Сет
|2
|Стрит
|4
|Флеш
|8
|Фулл-хаус
|12
|Каре
|20
|Стрит-флеш
|30
|Роял Флеш
|50
НИЖНИЙ БОКС
|Комбинация
|Баллы
|Стрит
|2
|Флеш
|4
|Фулл-хаус
|6
|Каре
|10
|Стрит-флеш
|15
|Роял Флеш
|25
Также игроки получают баллы и за победу над соперниками в конкретном боксе. Для этого попарно сравниваются все игроки сначала по нижнему боксу (+1 балл игроку с более сильной комбинацией и -1 – с более слабой), затем – по среднему и верхнему (также по +/- 1 баллу победителю/проигравшему в конкретном боксе). Если же комбинации равносильны, то ни один из игроков баллы не получает. Отметим, что "мертвые" руки автоматически проигрывают в этих дуэлях другим оппонентам.
Режим "Фантазия"
Если игрок умудряется составить в верхнем боксе "топовую" комбинацию (пара дам, королей или тузов, а также любой сет), то на следующий ход ему предоставляется привилегия. Он получает 14 карт вместо 13-ти и в самом конце раскладывает их по своему усмотрению, отбрасывая одну лишнюю.
При этом "фантазию" можно получить повторно, если игрок в этом режиме складывает сет в верхнем боксе или же любую комбинацию от каре и выше в среднем и верхнем боксе. Некоторые покер-румы ограничивают участников лишь до одного повторения "фантазии", другие же разрешают игрокам повторять этот режим бесконечное количество раз при соблюдении выше указанных правил.
Особенности игры
Важно помнить, что у каждого игрока есть дэдлайн на раскладку своих карт. Обычно он составляет 2 минуты на все улицы + 3 минуты "тайм-банка" в случае нарушения ограничения по времени. Если же игрок не успевает разложить свои карты, они раскладываются системой автоматически в порядке их получения от нижнего к верхнему боксу.
Для участия в игре участникам нужно внести определенное количество кушей, установленных регламентом ивента. Куши имеют свою стоимость, благодаря чему и определяются бай-ины. Для подсчета результатов набранные баллы умножаются на куши, которые являются аналогом блайндов в Холдеме. Они возрастают с каждым уровнем и таким образом формируют призовые, которые игрок выиграл/проиграл за игру.