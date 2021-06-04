Вчимо грати в покер: правила Омахи та головні відмінності від Техаського Холдема

Розповідаємо принципи гри в один з найпопулярніших видів покеру та основні відмінності від більш популярного Холдему

Омаха - один з різновидів покеру / Фото: Getty Images

Світ покеру налічує безліч різноманітних ігор. Одним з найпопулярніших видів є Омаха. Гра має схожі правила з техаським Холдемом, однак при цьому є чимало відмінностей. Розповімо ж про них.

Подібності між Омахою та Холдемом чисельні. Вона має ті ж раунди торгів – префлоп, флоп, терн та рівер. Два гравця перед флопом ставлять великий та маленький блайнди. Після кожної стадії проходить коло торгів, де у гравців є опції пропустити хід і залишитися в грі (CHECK), зробити ставку (BET), підтримати ставку (CALL), підвищити ставку (RAISE) або скинути карти (FOLD). Крім того, комбінації та їх старшинство таке ж, як і в Холдемі. Пропонуємо детальніше дізнатися про комбінації в покері .

У чому ж відмінності? Може здатися, що їх небагато, але вони суттєві. Головна відмінність Омахи від Холдема – на руки гравцям видаються по 4 карти, а не по дві. Отже, омашисти складають комбінацію п'яти карт з дев'яти можливих. Крім того, для складання комбінації гравці в Омаху повинні використовувати виключно дві карти на руках і три – на столі. Наприклад, якщо на столі лежать чотири піки і у гравця на руках піка, то, на відміну від гравця в Холдем, у омашиста флеша не буде. Для того, щоб мати таку комбінацію, гравець повинен мати дві піки на руках, після чого отримати три такі ж масті на столі.

Є три види Омахи. Перший – з лімітованими ставками, де покер-рум сам регулює їх розмір. Другий називається пот-ліміт, коли розмір ставки може перевищувати обсяг ігрового банку. Цей різновид Омахи (PLO) є найпопулярнішим варіантом цієї гри. Третій різновид – безлімітна Омаха, коли максимальна ставка обмежена стеком гравця.

ОСОБЛИВОСТІ. З огляду на кількість карт, неважко здогадатися, що високі комбінації (флеш, фул-хаус, каре) частіше зустрічаються в Омасі, ніж в Холдемі. У той же час шанс виграти з парою або навіть сетом значно нижче, адже у суперників високі шанси перебити цю комбінацію. Крім того, в Омасі дуже часто випадають "дро" (незавершена комбінація без 1-2 карт), тому недосвідчені гравці можуть вестися на цю "хитрість".

ПОРАДА. Експерти радять підтримувати ставку на префлопі тільки в тому випадку, якщо у вас на руках є поєднується пара. Причому навіть готова пара на руках – це не ознака того, що вам необхідно йти в гру. Наприклад, хорошим варіантом є, наприклад, пара валетів (J♦ J♠) і дама (Q♠), яка відкриває гравцеві "шлях" до сету, флешу, стріту, каре і навіть роял-флешу.