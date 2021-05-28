Без масок та захисних перегородок. У Лас-Вегасі знімають "ковідні" обмеження на офлайн-турніри з покеру

З 1 червня штат Невада дозволить казино пускати до закладів гравців без масок, а також зніме захисні стекла з покерних столів

Приклад покерного столу під час пандемії / Фото: Getty Images

В кінці червня відбудеться чемпіонат України зі спортивного покеру, який пройде в Харкові. У свою чергу, в Лас-Вегасі вже знімають всі обмеження на проведення турнірів.

Пандемія змусила багато закладів США закритися, через що, в тому числі, істотно постраждала економіка країни. В цьому році покер почав повертатися до нормального життя, однак гравці були змушені сидіти за столами з пластмасовими перегородками. Втім, вже 1 червня в штаті Невада, де розташований Лас-Вегас, покер-руми зможуть пускати гравців за столи без перегородок і не вимагати масочний режим.

Вже 27 травня в казино Wynn стартувала серія турнірів Wynn MILLIONS $ 10,000,000 GTD, яка триватиме аж до 16 липня. До слова, в іншому казино Лас-Вегаса "Venetian" також проходить серія офлайн-турнірів серед хайроллерів з призовим фондом в 100 тисяч доларів.