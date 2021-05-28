У Харкові в кінці червня відбудеться чемпіонат України зі спортивного покеру

Найкращі покеристи країни зберуться в клубі "Full House Kharkiv", щоб визначити кращих гравців України у різних дисциплінах

Чемпіонат України зі спортивного покеру пройде в Харкові / Фото: Всеукраїнська федерація спортивного покеру

З 20 по 28 червня в Харкові відбудеться перший етап чемпіонату України зі спортивного покеру 2021 року. Про це на своєму сайті повідомляє Всеукраїнська федерація спортивного покеру.

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До програми увійдуть дев'ять титульних турнірів з безлімітного Холдему та Омахи із загальною гарантією два мільйони гривень. Головними подіями стануть супертурнірі Ukraine Championship (призовий фонд – один мільйон гривень) і Kharkiv Championship (призовий фонд – 500 тисяч гривень).

Також спортсмени позмагаються і в інших івентах, які пройдуть в класичному форматі та у форматі прогресивного нокауту. Захід пройде за підтримки Міністерства молоді та спорту, а також PokerMatch. Серію турнірів прийме клуб спортивного покеру "Full House Kharkiv".