Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на віккнд. Овни атакують, Леви читають, а Стрільці чекають

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 грудня, 06:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі два дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Настала зима, а з нею і перші її вихідні дні. На Україну насуваються морози та снігопад, тому є чудова нагода засісти вдома чи у затишному закладі та зіграти у покер.

ТЕСТ: Вгадай національність відомого гравця у покер

Реклама

Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Будьте впертими, тисніть суперника до кінця! Якщо ви відчуваєте необхідність, можете піти в олл-ін навіть зі слабкою парою. Суперники поведуться і скинуть карти.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Остерігайтеся опонентів у чорних окулярах. Краще відсядьте за інший стіл або, принаймні, не блефуйте з ними. Їхні емоції ви не зможете прочитати, а ваші вони легко розкусять.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Реклама

Близнюкам не варто себе стримувати. Агресія та наполегливість приведуть вас до тріумфу. Не сумнівайтеся у своїй руці, тоді потрібна картка обов'язково доїде.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Сміливо підіймайте ставки або йдіть в олл-ін із будь-якою кишеньковою парою. Ці роздачі будуть за вами. А ось флеша та стріту побоюйтеся, велика ймовірність того, що суперник вас переїде.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Слідкуйте за увагою гру суперників, читайте їх емоції. Тактика опонента допоможе вам ухвалити правильні рішення для своїх ходів.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Поводьтеся акуратно і самі не підвищуйте ставки, а то ризикуєте потрапити в халепу. Чекайте на свою комбінацію, після чого можете сміливо всіх тиснути.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Радимо відкласти гру в покер до наступного тижня. Фортуна ще не дісталася вас, але вона вже в дорозі і може на ній посміхнутися вашим суперникам.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в Омаху. Саме там на вас чекає успіх, тоді як у Холдемі потрібні карти траплятимуться рідко. Якщо ж не вмієте, вивчіть правила Омахи.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

До третього рівня блайндів ваші руки будуть програшними. Радимо пасувати на початку гри, навіть якщо отримали пару тузів. Зачекайте паузу та вмикайтеся в гру "із запізненням".

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Захистіть себе від алкоголю під час гри в покер, лише тверезий розум буде вашим надійним партнером на шляху до перемоги. Тільки вода чи чай/кава!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Не катайте кілька турнірів одночасно і не насичуйте себе на вихідних. Ваш птах щастя криється в одному івенті, тому виберіть відповідний і не розпорошуйте свою увагу на щось інше.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Цими вихідними на одного з ваших суперників чекає роял-флеш, але не вас. Не потрапте на цей гачок, ви візьмете своє в інших роздачах.

гороскоппокер
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти