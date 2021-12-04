Азартный гороскоп на уик-энд. Овны атакуют, Львы читают, а Стрельцы ждут

Наступила зима, а с ней и первые ее выходные дни. На Украину надвигаются морозы и снегопад, поэтому есть отличный повод засесть дома или в уютном заведении и сыграть в покер.
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Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Будьте упертыми, давите соперника до конца! Если чувствуете необходимость, можете пойти в олл-ин даже со слабой парой. Соперники поведутся и сбросят карты.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Опасайтесь оппонентов в черных очках. Лучше отсядьте за другой стол или по крайней мере не блефуйте с ними. Их эмоции вы не сможете прочитать, а ваши они легко раскусят.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Близнецам не стоит себя сдерживать. Агрессия и настойчивость приведет вас к триумфу. Не сомневайтесь в своей руке, тогда нужная карта обязательно доедет.
РАК. 22 июня — 22 июля
Смело поднимайте ставки или идите в олл-ин с любой карманной парой. Эти раздачи будут за вами. А вот флеша и стрита опасайтесь, велика вероятность того, что соперник вас переедет.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Отслеживайте внимательно игру соперников, читайте их эмоции. Тактика оппонента поможет вам принять правильные решения для своих ходов.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Ведите себя аккуратно и сами не повышайте ставки, а то рискуете попасть впросак. Дожидайтесь своей комбинации, после чего можете смело всех давить.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Советуем отложить игру в покер на следующую неделю. Фортуна еще не добралась до вас, но она уже в пути и может на нем улыбнуться вашим соперникам.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Попробуйте себя в Омахе. Именно там вас ждет успех, тогда как в Холдеме нужные карты будут попадаться редко. Если же не умеете, изучите правила Омахи.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
До третьего уровня блайндов ваши руки будут проигрышными. Советуем пасовать в начале игры, даже если получили пару тузов. Выждите паузу и включайтесь в игру "с опозданием".
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Оградите себя от алкоголя во время игры в покер, лишь трезвый рассудок будет вашим надежным партнером на пути к победе. Только вода или чай/кофе!
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Не катайте несколько турниров одновременно и не насыщайте себя покером на выходных. Ваша птица счастья кроется в одном ивенте, поэтому выберите подходящий и не распыляйте свое внимание на что-то другое.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
На этих выходных одного из ваших соперников ожидает роял-флеш, но не вас. Не попадитесь на этот крючок, вы возьмете свое в других раздачах.