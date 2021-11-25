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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Хто ти та звідки? Вгадай національність відомого гравця (тест)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 листопада, 15:55
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Пропонуємо вам перевірити себе на знання популярних покеристів
Тест на знання покерних знаменитостей
Тест на знання покерних знаменитостей

Нещодавно завершена Світова серія покеру подарувала нам багато нових чемпіонів та цікавих імен. В основному еліта покеру складається з американців.

Це не дивно, адже саме в США найкраще розвинені умови для гри в карти та аматори покеру емігрують туди. Тим не менш, чимало гравців залишаються вірними Батьківщині та виступають під її прапором.

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До того ж, глобалізація вплинула на руйнування стереотипів про прізвища. Наприклад, хто б міг подумати, що покерист на прізвище Хельмут не є німцем чи не з німецькомовної країни?

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Чи хіба можна припустити, що гравець Мустафа Каніт представляє Італію? Це нерідке явище, що найчастіше в покері прізвище не наштовхує на громадянство гравця.

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Тому ми придумали для вас цікавий тест на знання покерних знаменитостей (або ж просто на інтуїцію). Пропонуємо вам відгадати національність покериста за його прізвищем та ім'ям. Вам буде представлено 10 відомих гравців, серед яких не буде жодного американця. Успіхів!

Тест на знання покерних знаменитостей

Відгадайте національність гравців з їхнього фото та прізвища з ім'ям
Поїхали!
1/10

Даніель Негреану

Англія
0 %
Канада
50 %
Румунія
50 %
Аргентина
0 %
Найпопулярніший покерист світу народився в Канаді, а його сім'я емігрувала туди з Румунії минулого століття.
Далі
2/10

Корай Алдемір

Австрія
100 %
Угорщина
0 %
Туреччина
0 %
Швеція
0 %
Чинний переможець Main Event WSOP народився у Берліні, проте проживає у Відні та має австрійське громадянство.
Далі
3/10

Майкл Аддамо

Ізраїль
0 %
Бразилія
0 %
Австралія
0 %
Норвегія
100 %
Молодий покерист з Мельбурна навів шуму цього року, заробивши майже 10 мільйонів доларів
Далі
4/10

Алі Імсірович

Греція
0 %
Єгипет
0 %
Уругвай
50 %
Боснія та Герцеговина
50 %
Східна зірка покеру має американське громадянство, але виступає під прапором рідної Боснії та Герцеговини
Далі
5/10

Віктор Малиновський

Україна
0 %
Польща
50 %
Казахстан
50 %
Росія
0 %
Limitless народився в Білорусі, проте вже давно мешкає в Польщі та отримав місцеве громадянство.
Далі
6/10

Федір Хольц

Німеччина
50 %
Росія
0 %
Швейцарія
50 %
Словаччина
0 %
Один із найталановитіших гравців в історії тісно пов'язаний із Німеччиною, проте його батьки дуже любили творчість Достоєвського. Звідси й таке ім'я.
Далі
7/10

Тоні Джі

Гонконг
0 %
Канада
0 %
Нова Зеландія
0 %
Литва
100 %
Tony G, у житті Антанас Гуога, є представником Литви.
Далі
8/10

Юрій Дзивілевські

Польща
0 %
Бразилія
100 %
Чехія
0 %
Білорусь
0 %
Хлопець народився і виріс у бідній бразильській родині, а його мама має польське коріння
Далі
9/10

Патрік Антоніус

Ірландія
0 %
Латвія
0 %
Фінляндія
100 %
Бельгія
0 %
Незважаючи на проживання у США, колишній тенісист Патрік Антоніус народився у місті Гельсінкі та виступає під фінським прапором.
Далі
10/10

Євген Качалов

Україна
50 %
Болгарія
50 %
Росія
0 %
Азербайджан
0 %
Євген – найуспішніший покерист в історії України, один із небагатьох власників браслета WSOP, а також амбасадор найбільшого руму країни PokerMatch.
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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