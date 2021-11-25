Хто ти та звідки? Вгадай національність відомого гравця (тест)

Пропонуємо вам перевірити себе на знання популярних покеристів

Тест на знання покерних знаменитостей

Нещодавно завершена Світова серія покеру подарувала нам багато нових чемпіонів та цікавих імен. В основному еліта покеру складається з американців.

Це не дивно, адже саме в США найкраще розвинені умови для гри в карти та аматори покеру емігрують туди. Тим не менш, чимало гравців залишаються вірними Батьківщині та виступають під її прапором.

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До того ж, глобалізація вплинула на руйнування стереотипів про прізвища. Наприклад, хто б міг подумати, що покерист на прізвище Хельмут не є німцем чи не з німецькомовної країни?

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Чи хіба можна припустити, що гравець Мустафа Каніт представляє Італію? Це нерідке явище, що найчастіше в покері прізвище не наштовхує на громадянство гравця.

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Тому ми придумали для вас цікавий тест на знання покерних знаменитостей (або ж просто на інтуїцію). Пропонуємо вам відгадати національність покериста за його прізвищем та ім'ям. Вам буде представлено 10 відомих гравців, серед яких не буде жодного американця. Успіхів!