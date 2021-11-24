Австралійський геній заробив майже два мільйони у Вегасі і став найуспішнішим гравцем року

Вчора завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio у Лас-Вегасі, а також ще 10 – в онлайні.
Одним із останніх івентів став супертурнір хайроллерів з Безлімітного Холдему з немаленьким бай-іном – 100 тисяч доларів. Саме тому у події взяли участь лише 64 гравці.
У призи зуміли потрапити десятьох учасників, серед яких було чимало відомих покеристів. Наприклад, один із найуспішніших гравців в історії покеру Федір Хольц першим вилетів після баббла.
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Чемпіон недавнього хайролерського івента Микита Бодяковський став восьмим, а двоє американських топ-гравців Сем Соверел та Шон Перрі вилетіли прямо перед хедз-апом.
Ну а у вирішальній стадії рівних не було висхідної зірки покеру Майкл Аддамо. Хлопець із Австралії впорався в дуелі з Кевіном Рабічоу і завоював уже четвертий браслет у кар'єрі.
Крім того, виграш майже двох мільйонів доларів дозволив Аддамо стати лідером у списку найуспішніших покеристів 2021 року. За останні 11 місяців австралієць виграв 9,4М за овальним столом, тоді як всього за кар'єру у Майкла 17 мільйонів доходу.
Розподіл призових на WSOP #87 High Roller NLH :
- Майкл Аддамо – 1,96 млн доларів
- Кевін Рабічоу – 1,21 млн доларів
- Сем Соверел – 830,9 тис. доларів
- Шон Перрі – 590,3 тис. доларів
- Хенрік Хеклен – 434,5 тис. доларів
- Сорел Міцці – 331,8 тис. доларів
- Сем Графтон – 263,2 тис. доларів
- Микита Бодяковський – 217,2 тис. доларів
- Вільям Кляйн – 186,9 тис. доларів
- Федір Хольц – 167,8 тис. доларів