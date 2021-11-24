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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Австралійський геній заробив майже два мільйони у Вегасі і став найуспішнішим гравцем року

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
24 листопада, 15:00
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Майкл Аддамо зумів взяти другий браслет WSOP за місяць і вийшов на перше місце в рейтингу найуспішніших покеристів 2021 року
Майкл Аддамо розриває суперників у 2021 році
Майкл Аддамо розриває суперників у 2021 році / Фото: WSOP

Вчора завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio у Лас-Вегасі, а також ще 10 – в онлайні.

Одним із останніх івентів став супертурнір хайроллерів з Безлімітного Холдему з немаленьким бай-іном – 100 тисяч доларів. Саме тому у події взяли участь лише 64 гравці.

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У призи зуміли потрапити десятьох учасників, серед яких було чимало відомих покеристів. Наприклад, один із найуспішніших гравців в історії покеру Федір Хольц першим вилетів після баббла.

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Чемпіон недавнього хайролерського івента Микита Бодяковський став восьмим, а двоє американських топ-гравців Сем Соверел та Шон Перрі вилетіли прямо перед хедз-апом.

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Ну а у вирішальній стадії рівних не було висхідної зірки покеру Майкл Аддамо. Хлопець із Австралії впорався в дуелі з Кевіном Рабічоу і завоював уже четвертий браслет у кар'єрі.

Крім того, виграш майже двох мільйонів доларів дозволив Аддамо стати лідером у списку найуспішніших покеристів 2021 року. За останні 11 місяців австралієць виграв 9,4М за овальним столом, тоді як всього за кар'єру у Майкла 17 мільйонів доходу.

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Розподіл призових на WSOP #87 High Roller NLH :

  1. Майкл Аддамо – 1,96 млн доларів
  2. Кевін Рабічоу – 1,21 млн доларів
  3. Сем Соверел – 830,9 тис. доларів
  4. Шон Перрі – 590,3 тис. доларів
  5. Хенрік Хеклен – 434,5 тис. доларів
  6. Сорел Міцці – 331,8 тис. доларів
  7. Сем Графтон – 263,2 тис. доларів
  8. Микита Бодяковський – 217,2 тис. доларів
  9. Вільям Кляйн – 186,9 тис. доларів
  10. Федір Хольц – 167,8 тис. доларів

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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