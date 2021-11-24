Австралійський геній заробив майже два мільйони у Вегасі і став найуспішнішим гравцем року

Майкл Аддамо зумів взяти другий браслет WSOP за місяць і вийшов на перше місце в рейтингу найуспішніших покеристів 2021 року

Майкл Аддамо розриває суперників у 2021 році / Фото: WSOP

Вчора завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio у Лас-Вегасі, а також ще 10 – в онлайні.

Одним із останніх івентів став супертурнір хайроллерів з Безлімітного Холдему з немаленьким бай-іном – 100 тисяч доларів. Саме тому у події взяли участь лише 64 гравці.

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У призи зуміли потрапити десятьох учасників, серед яких було чимало відомих покеристів. Наприклад, один із найуспішніших гравців в історії покеру Федір Хольц першим вилетів після баббла.

Чемпіон недавнього хайролерського івента Микита Бодяковський став восьмим, а двоє американських топ-гравців Сем Соверел та Шон Перрі вилетіли прямо перед хедз-апом.

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Ну а у вирішальній стадії рівних не було висхідної зірки покеру Майкл Аддамо. Хлопець із Австралії впорався в дуелі з Кевіном Рабічоу і завоював уже четвертий браслет у кар'єрі.

Крім того, виграш майже двох мільйонів доларів дозволив Аддамо стати лідером у списку найуспішніших покеристів 2021 року. За останні 11 місяців австралієць виграв 9,4М за овальним столом, тоді як всього за кар'єру у Майкла 17 мільйонів доходу.

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Розподіл призових на WSOP #87 High Roller NLH :