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Австралийский гений заработал почти два миллиона в Вегасе и стал самым успешным игроком года

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
24 ноября, 15:00
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Майкл Аддамо сумел взять второй браслет WSOP за месяц и вышел на первое место в рейтинге самых успешных покеристов 2021 года
Майкл Аддамо разрывает соперников в 2021 году
Майкл Аддамо разрывает соперников в 2021 году / Фото: WSOP

Вчера завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio в Лас-Вегасе, а также еще 10 – в онлайне.

Одним из последних ивентов стал супертурнир хайроллеров по Безлимитному Холдему с немаленьким бай-ином – 100 тысяч долларов. Именно поэтому в событии приняли участие всего 64 игрока.

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В призы сумели попасть десять участников, среди которых было немало известных покеристов. К примеру, один из самых успешных игроков в истории покера Федор Хольц первым вылетел после баббла.

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Чемпион недавнего хайроллерского ивентаНикита Бодяковский оказался восьмым, а двое американских топ-игроков Сэм Соверел и Шон Перри вылетели прямо перед хедз-апом.

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Ну а в решающей стадии равных не было восходящей звезде покера Майклу Аддамо. Парень из Австралии разделался в дуэли с Кевином Рабичоу и завоевал уже четвертый браслет в карьере.

Кроме того, выигрыш почти двух миллионов долларов позволил Аддамо стать лидером в списке самых успешных покеристов 2021 года. За последние 11 месяцев австралиец выиграл 9,4М за овальным столом, тогда как всего за карьеру у Майкла 17 миллионов дохода.

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Распределение призовых на WSOP #87 High Roller NLH :

  1. Майкл Аддамо – 1,96 млн долларов
  2. Кевин Рабичоу – 1,21 млн долларов
  3. Сэм Соверел – 830,9 тыс. долларов
  4. Шон Перри – 590,3 тыс. долларов
  5. Хенрик Хеклен – 434,5 тыс. долларов
  6. Сорел Мицци – 331,8 тыс. долларов
  7. Сэм Графтон – 263,2 тыс. долларов
  8. Никита Бодяковский – 217,2 тыс. долларов
  9. Уильям Кляйн – 186,9 тыс. долларов
  10. Федор Хольц – 167,8 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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