Американець пробив стріт-флеш в супертурнірі з Омахи – відео неймовірної роздачі

У середу стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.
Вчора ж завершився третій турнір з Омахи PLO. На нього зареєструвалися 69 гравців, які внесли по 10 тисяч доларів бай-іну.
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За фінальний стіл вийшли такі монстри як Кріс Брюер і Джейк Шиндлер, проте вони першими з нього і вилетіли. За крок від хедз-апу зупинився і Джейк Деніелс, а перемогу в дуелі розіграли Адам Хендрікс і Меттью Вантман.
У другого було дворазову перевагу в стеці, проте розклад сил перевернула одна роздача. Ось які карти гравці отримали на руки:
Вантман:
Хендрікс:
На стіл же лягли і після цього обидва гравці пішли в олл-ін в надії отримати флеш. чирвова дев'ятка на рівері, здавалося б, дала Вантману преміальний флеш, проте зіграла все ж на руку Хендрікса, який зібрав стріт-флеш.
Після цього Адам отримав явну перевагу в стеку і довів справу до перемоги. Це лише третій тріумф в кар'єрі американця. Всього в покері Хендрікс заробив 2,1 мільйона доларів.
Результати фінального столу Poker Masters Event #3:
- Адам Хендрікс – 186,3 тис. доларів
- Меттью Вантман – 138 тис. доларів
- Джейк Деніелс – 89,7 тис. доларів
- Брент Робертс – 69 тис. доларів
- Джейк Шиндлер – 55,2 тис. доларів
- Кріс Брюер – 41,4 тис. доларів