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Американець пробив стріт-флеш в супертурнірі з Омахи – відео неймовірної роздачі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 вересня, 12:10
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Адам Хендрікс був аутсайдером в хедз-апі третього івенту Poker Masters, проте в одній з роздач зумів перевернути хід гри
Адам Хендрікс - переможець третього турніру Poker Masters
Адам Хендрікс - переможець третього турніру Poker Masters / Фото: Pokernews

У середу стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора ж завершився третій турнір з Омахи PLO. На нього зареєструвалися 69 гравців, які внесли по 10 тисяч доларів бай-іну.

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За фінальний стіл вийшли такі монстри як Кріс Брюер і Джейк Шиндлер, проте вони першими з нього і вилетіли. За крок від хедз-апу зупинився і Джейк Деніелс, а перемогу в дуелі розіграли Адам Хендрікс і Меттью Вантман.

У другого було дворазову перевагу в стеці, проте розклад сил перевернула одна роздача. Ось які карти гравці отримали на руки:

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Вантман: {a-Hearts}{10-Клубы}{8-Клубы}{2-Hearts}

Хендрікс: {q-Hearts}{j-Hearts}{9-Diamonds}{5-Клубы}

На стіл же лягли {10-Hearts}{a-Clubs}{8-Hearts}{j-Spades} і після цього обидва гравці пішли в олл-ін в надії отримати флеш. чирвова дев'ятка {9-Hearts} на рівері, здавалося б, дала Вантману преміальний флеш, проте зіграла все ж на руку Хендрікса, який зібрав стріт-флеш.

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Після цього Адам отримав явну перевагу в стеку і довів справу до перемоги. Це лише третій тріумф в кар'єрі американця. Всього в покері Хендрікс заробив 2,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу Poker Masters Event #3:

  1. Адам Хендрікс – 186,3 тис. доларів
  2. Меттью Вантман – 138 тис. доларів
  3. Джейк Деніелс – 89,7 тис. доларів
  4. Брент Робертс – 69 тис. доларів
  5. Джейк Шиндлер – 55,2 тис. доларів
  6. Кріс Брюер – 41,4 тис. доларів

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