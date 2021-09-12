Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Американец пробил стрит-флеш в супертурнире по Омахе – видео невероятной раздачи

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
12 сентября, 12:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Адам Хендрикс был аутсайдером в хедз-апе третьего ивента Poker Masters, однако в одной из раздач сумел перевернуть ход игры
Адам Хендрикс - победитель третьего турнира Poker Masters
Адам Хендрикс - победитель третьего турнира Poker Masters / Фото: Pokernews

В среду стартовал новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов в Лас-Вегасе, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.

Вчера же завершился третий турнир по Омахе PLO. На него зарегистрировались 69 игроков, которые внесли по 10 тысяч долларов бай-ина.

Реклама

Читайте также: Шон Перри оставил позади себя Даниэля Негреану в гонке за пиджаком

За финальный стол вышли такие монстры как Крис Брюэр и Джейк Шиндлер, однако они первыми с него и вылетели. В шаге от хедз-апа остановился и Джейк Дэниелс, а победу в дуэли разыграли Адам Хендрикс и Мэттью Вантман.

У второго было двукратное преимущество в стеке, однако расклад сил перевернула одна раздача. Вот какие карты игроки получили на руки:

Реклама

Вантман: {a-Hearts}{10-Клубы}{8-Клубы}{2-Hearts}

Хендрикс: {q-Hearts}{j-Hearts}{9-Diamonds}{5-Клубы}

На стол же легли {10-Hearts}{a-Clubs}{8-Hearts}{j-Spades} и после этого оба игрока пошли в олл-ин в надежде получить флеш. Червовая девятка {9-Hearts}на ривере, казалось бы, дала Вантману премиальный флеш, однако сыграла все же на руку Хендриксу, который собрал стрит-флеш.

Реклама

После этого Адам получил явное преимущество в стеке и довел дело до победы. Это лишь третий триумф в карьере американца. Всего в покере Хендрикс заработал 2,1 миллиона долларов.

Результаты финального стола Poker Masters Event #3:

  1. Адам Хендрикс – 186,3 тыс. долларов
  2. Мэттью Вантман – 138 тыс. долларов
  3. Джейк Дэниелс – 89,7 тыс. долларов
  4. Брент Робертс – 69 тыс. долларов
  5. Джейк Шиндлер – 55,2 тыс. долларов
  6. Крис Брюэр – 41,4 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
329
2
Фил Айви Фил Айви
159
3
Лив Боэри Лив Боэри
123
4
Мария Хо Мария Хо
112
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
100
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять