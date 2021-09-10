Шон Перрі залишив позаду себе Даніеля Негреану в гонці за піджаком

На тижні стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.
Участь у другому турнірі з Безлімітного Холдему взяли 86 гравців, який заплатили по 10 тисяч бай-іна. За фінальний стіл вийшли шість гравців з ім'ям.
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Наприклад, п'яте місце на турнірі посів Сем Соверел, а топ-трійку замкнув Даніель Негреану. В хедз-апі зійшлися Джеремі Осмус і Шон Перрі, який мав перевагу в стеці.
Дуель тривала менше півгодини, оскільки Перрі впевнено доводив свою перевагу над суперником. У вирішальній роздачі Осмус невдало пішов у блеф.
Джеремі отримав QJ, тоді як Шону на руки випали KJ. Коли справа дійшла до ріверу (на столі лежали А-9-2-К-6), Осмус вирішив налякати опонента і пішов в олл-ін.
Перрі мав пару королів, тому підтримав ставку і вийшов переможцем. Це дозволило Шону увійти до трійки найуспішніших гравців 2021 року. Його дохід від покеру в цьому році перевищив 3 мільйони доларів.
Результати фінального столу Poker Masters Event #2:
- Шон Перрі – 206,4 тис. доларів
- Джеремі Осмус – 146,2 тис. доларів
- Даніель Негреану – 103,2 тис. доларів
- Джейк Шиндлер – 86 тис. доларів
- Сем Соверел – 68,8 тис. доларів
- Джон Ріордан – 51,6 тис. доларів