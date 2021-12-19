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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

10 мільйонів за один турнір! У Лас-Вегасі відбудеться велика покерна серія з солідними призами

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
19 грудня, 19:00
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Казино Wynn проведе грандіозні події з Холдему та Омахи, розігравши не менше 15 мільйонів за місяць
Wynn Millions пройде з 21 лютого до 20 березня 2022 року
Wynn Millions пройде з 21 лютого до 20 березня 2022 року / Фото: Pokernews

Влітку в Лас-Вегасі пройшла велика серія покеру Wynn Millions, в якій Головну подію виграв Ендрю Морено. Подія є однією із найбільших у цій промисловості і проводиться щорічно.

Днями стало відомо про розклад наступного WM. Пройде вона з 21 лютого по 20 березня у казино Wynn. Очікується, що це буде друга за величиною серія покеру після WSOP.

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Загалом організатори проведуть 16 турнірів із загальною гарантією 15,2 мільйона доларів. Причому більшу частину цієї суми буде розіграно в Main Event – аж 10 мільйонів!

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Минулого року призовий фонд Головної події становив 12,4М, а Ендрю Морено за перемогу здобув 1,46 мільйона. Очікується, що на серії будуть присутні Даніель Негреану, Джейсон Кун, Алекс Фоксен та інші відомі хайролери.

Крім того, гравців чекає турнір Mystery Bounty з бай-іном 1600 доларів та гарантією 1,5М. Після кожного нокауту гравці витягують із лототрона спеціальний конверт, у якому значиться сума призових за вибивання суперника.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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