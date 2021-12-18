У США пройде покерний турнір для аматорів: як планують відсівати профі

У містечку штату Меріленд намічено турнір, куди допускатимуть лише гравців з невеликим покерним доходом за кар'єру

На Potomac Winter Open пройде івент для новачків

В американському містечку Оксон-Хілл, штат Меріленд скоро стартує серія покеру Potomac Winter Open. У розкладі додані не лише турніри для профі, а й для новачків.

Так, у календар серії потрапило турнір для любителів зі скромним бай-іном 200 доларів. Взяти участь у ньому зможуть лише гравці, в профілях яких на сайті Thehendonmob значиться менше 25 тисяч доларів призових за всю кар'єру.

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Щоправда, турнір не буде захищений від професіоналів. Річ у тім, що рейтинг, за яким відсіюватимуться гравці, включає лише "живі" турніри, тоді як багато онлайн-івентів у ньому не враховуються.

Це може дозволити багатьом великим гравцям, які не грають в офлайні, потрапити на івент, адже на Thehendonmob їхній профайл виглядає вкрай скромно.

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До такої ж лояльної для новачків схеми вдавалися на великих турнірах Triton Million, коли любителі відігравали кілька рівнів лише з такими ж новачками, а професіонали визначали найсильніших у паралельному кулі.