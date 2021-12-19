10 миллионов за один турнир! В Лас-Вегасе состоится крупная покерная серия с солидными призами

Казино Wynn проведет грандиозные события По Холдему и Омахе, разыграв не менее 15 миллионов за месяц

Wynn Millions пройдет с 21 февраля по 20 марта 2022 года / Фото: Pokernews

Летом в Лас-Вегасе прошла крупная покерная серия Wynn Millions, в которой Главное событие выиграл Эндрю Морено. Событие является одним из крупнейших в данной индустрии и проводится ежегодно.

На днях стало известно о расписании следующей WM. Пройдет она с 21 февраля по 20 марта в казино Wynn. Ожидается, что это будет вторая по величине покерная серия после WSOP.

Реклама

В общей сложности организаторы проведут 16 турниров с общей гарантией 15,2 миллиона долларов. Причем большая часть этой суммы будет разыграна в Main Event – аж 10 миллионов!

Читайте также: В США пройдет покерный турнир для аматоров

Реклама

В прошлом году призовой фонд Главного события составил 12,4М, а Эндрю Морено за победу получил 1,46 миллиона. Ожидается, что на серии будут присутствовать Даниэль Негреану, Джейсон Кун, Алекс Фоксен и другие известные хайроллеры.

Кроме того, игроков ожидает турнир Mystery Bounty с бай-ином 1600 долларов и гарантией 1,5М. После каждого нокаута игроки вытаскивают из лототрона специальный конверт, в котором значится сумма призовых за выбивание соперника.