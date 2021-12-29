Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января 🔱 Дело Порошенко
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинец обошел более тысячи соперников в онлайне и выиграл 42 тысячи долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
29 декабря, 11:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дмитрий Шубенок занял 15 место на турнире MILLIONS Online, что позволило ему поднять немалые призовые
Дмитрий Шубенок занял 15 место в онлайн-ивенте
Дмитрий Шубенок занял 15 место в онлайн-ивенте

Под конец года многие покерные офлайн-ивенты решили уйти на каникулы, тогда как в интернете жизнь продолжает кипеть. Сегодня подойдет к концу турнир MILLIONS Online, проводимый одним из онлайн-румов.

Вход в турнир стоил немалых 5300 долларов, но это не помешало собрать аж 1041 вход. Одним из лучших игроков ивента стал украинец Дмитрий Шубенок.

Реклама

Читайте также: Украинский покерист сразился с Неймаром в покер и получил утешительные призовые

Наш соотечественник остановился в нескольких шагах от финального стола, вылетев на 15 месте. Правда, это не помешало ему заработать аж 42 тысячи долларов.

Шубенок нечасто играет в офлайне, предпочитая турниры в интернете. Всего в "живых" турнирах Дмитрий выиграл около 13-ти тысяч долларов. Финалка MILLIONS Online прошла этой ночью, когда девять покеристов разыграли главные призовые турнира.

Реклама

Ramiro Petrone

Чиплидером перед решающей стадией был канадец Себастьян Сикорски, который в итоге занял 3 место. Победителем стал Рамиро Петроне. Одолев в хедз-апе Хуана Домингеса, аргентинец пополнил свой счет на 859 тысяч долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять