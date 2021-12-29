Украинец обошел более тысячи соперников в онлайне и выиграл 42 тысячи долларов

Дмитрий Шубенок занял 15 место на турнире MILLIONS Online, что позволило ему поднять немалые призовые

Дмитрий Шубенок занял 15 место в онлайн-ивенте

Под конец года многие покерные офлайн-ивенты решили уйти на каникулы, тогда как в интернете жизнь продолжает кипеть. Сегодня подойдет к концу турнир MILLIONS Online, проводимый одним из онлайн-румов.

Вход в турнир стоил немалых 5300 долларов, но это не помешало собрать аж 1041 вход. Одним из лучших игроков ивента стал украинец Дмитрий Шубенок.

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Наш соотечественник остановился в нескольких шагах от финального стола, вылетев на 15 месте. Правда, это не помешало ему заработать аж 42 тысячи долларов.

Шубенок нечасто играет в офлайне, предпочитая турниры в интернете. Всего в "живых" турнирах Дмитрий выиграл около 13-ти тысяч долларов. Финалка MILLIONS Online прошла этой ночью, когда девять покеристов разыграли главные призовые турнира.

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Чиплидером перед решающей стадией был канадец Себастьян Сикорски, который в итоге занял 3 место. Победителем стал Рамиро Петроне. Одолев в хедз-апе Хуана Домингеса, аргентинец пополнил свой счет на 859 тысяч долларов.