Українець обійшов понад тисячу суперників в онлайні та виграв 42 тисячі доларів

Під кінець року багато покерних офлайн-івентів вирішили піти на канікули, тоді як в інтернеті життя продовжує кипіти. Сьогодні підійде до кінця турнір MILLIONS Online, що проводиться одним з онлайн-румів.
Вхід у турнір коштував чималих 5300 доларів, але це не завадило зібрати аж 1041 вхід. Одним із найкращих гравців івенту став українець Дмитро Шубенок.
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Наш співвітчизник зупинився за кілька кроків від фінального столу, вилетівши на 15 місці. Щоправда, це не завадило йому заробити аж 42 тисячі доларів.
Шубенок нечасто грає в офлайні, віддаючи перевагу турнірам в інтернеті. Загалом у "живих" турнірах Дмитро виграв близько 13 тисяч доларів. Фіналка MILLIONS Online пройшла цієї ночі, коли дев'ять покеристів розіграли головні призові турніру.
Чіплідером перед вирішальною стадією був канадець Себастьян Сікорський, який у підсумку посів 3 місце. Переможцем став Раміро Петроне. Здолавши в хедз-апі Хуана Домінгеса, аргентинець поповнив свій рахунок на 859 тисяч доларів.