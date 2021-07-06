"Я підвів себе": Лендон Тайс прокоментував принизливе закінчення покерної дуелі з бізнесменом

Американський гравець у покер визнав свої помилки в підготовці до хедз-апу і похвалив Білла Перкінса на відмінну гру

Лендон Тайс продовжує домінувати над Біллом Перкінсом / Фото: Cardschat

Нещодавно сенсаційно завершилася гаряча хедз-ап-битва між професійним гравцем Лендоном Тайсом та бізнесменом Біллом Перкінсом. Нагадаємо, що за умовами парі суперники домовилися відіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця в дуелі. Перед її початком Тайс дав Перкінс фору в 720 тисяч доларів.

Втім, після 12-ти роздач Лендон вирішив здатися і не продовжувати битву. Опоненти відіграли лише 25% турнірній дистанції, а Тайс зумів нівелювати всього 63 тисячі з вище названої фори. Після такого фейлу молодий покерист вирішив пояснити своє рішення і визнати свої помилки.

"Я ні з ким не говорив про це рішення кинути виклик. Я просто думав, що цей хлопець не буде працювати і я легко виграю у нього. Я повинен був зробити більше і витратити час на вивчення, розібратися у всьому самостійно. Я підвів себе. Я погано вів переговори і не прийшов до яких-небудь хороших відносин. Вражений роботою тренерів Перкінса з підготовки до матчу. Він зіграв краще, ніж вони очікували. Я не впевнений, що буде далі. Зараз я перебуваю в дуже низькому положенні, але я розберуся. Я досить розумний. Може бути, в наступний раз я не буду давати фору будь-кому, про чию грі я не знаю".